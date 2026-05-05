Ціни на каву: експерти прогнозують нове подорожчання Сьогодні 18:00 — Світ

Світовий ринок кави залишається нестабільним, а ціни демонструють різкі коливання. Експерти прогнозують нове подорожчання, яке вже незабаром відчують і українські споживачі, пише agronews.ua.

Науковець Інституту аграрної економіки Богдан Духницький розповів, що цінова ситуація на світовому ринку кави в останні місяці є дуже мінливою. За інформацією Світової організації кави (ICO), наприкінці квітня 2026 року середня індикативна ціна кави сягнула 2,75 долара США/фунт.

Ці показники майже на 3% перевищують значення лютого цього року. Втім, ще в грудні 2025 року вона становила 3,05 долара США/фунт. Отже, можна говорити про загальне зниження вартості кави на міжнародних ринках від початку 2026 року.

З іншого боку, нині визначальним фактором є воєнні дії на Близькому Сході та продовження блокування Ормузької протоки, яке спричиняє підвищення цін на нафту і продукти її переробки. Через це збільшуються витрати на перевезення кави, які закладаються безпосередніми виробниками та дистриб’юторами в кінцеву ціну для споживачів.

Також експерти ринку висловлюють не дуже оптимістичні прогнози стосовно майбутнього урожаю кави й експорту її Бразилією, що виступає найбільшим виробником цього продукту в світі.

Як наслідок, передбачається подорожчання кави найближчим часом.

«Україна повністю залежить від закупівель кави з-за кордону, тому зазначені тенденції визначатимуть цінову картину на вітчизняному ринку. Слід додатково враховувати і ризики, яких зазнають спеціалізовані компанії-імпортери внаслідок триваючої збройної агресії росії на території нашої держави», — зазначає вчений.

За словами Богдана Духницького, від початку цього року фіксується незначне подорожчання кави в Україні. У грудні 2025 року Індекс Еспресо дорівнював 41,52 гривні, тоді як у квітні 2026 року він піднявся до 44,72 гривні (+8%). Виходячи з цього, є підстави спрогнозувати чергове незначне здорожчання кави в Україні, яке у травні 2026 року може скласти 1−3%.

Раніше Finance.ua писав, що кава прямує до своєї найдовшої серії, оскільки ринок бореться з постійними проблемами з постачанням у ключових регіонах.

Основний фактор зростання — дефіцит у Бразилії, яка є найбільшим виробником арабіки. Активні постачання на початку сезону призвели до зменшення запасів. У компанії Comexim Ltda. прогнозують скорочення виробництва арабіки та робусти у 2025−2026 маркетинговому році.

