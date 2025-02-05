Кава продовжує дорожчати: найдовша серія зростання ціни за 45 років — Finance.ua
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Кава продовжує дорожчати: найдовша серія зростання ціни за 45 років

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Кава продовжує дорожчати: найдовша серія зростання ціни за 45 років
Кава продовжує дорожчати: найдовша серія зростання ціни за 45 років
Кава прямує до своєї найдовшої серії дорожчання з 1980 року, оскільки ринок бореться з постійними проблемами з постачанням у ключових регіонах.
Про це пише Bloomberg.
Ф’ючерси на каву сорту арабіка у вівторок піднялися на 1,6%, продовжуючи 10-денне зростання. Зараз вони торгуються трохи нижче 4 дол за фунт, що майже вдвічі більше, ніж рік тому.

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Основний фактор зростання — дефіцит у Бразилії, яка є найбільшим виробником арабіки. Активні постачання на початку сезону призвели до зменшення запасів. У компанії Comexim Ltda. прогнозують скорочення виробництва арабіки та робусти у 2025−2026 маркетинговому році.
Деяке полегшення може принести збільшення кількості партій, що очікують сортування на біржі. Крім того, у Бразилії нещодавно пройшли дощі, що можуть покращити стан посівів після посухи.
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За матеріалами:
Економічна Правда
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