Кава продовжує дорожчати: найдовша серія зростання ціни за 45 років — Finance.ua

Кава продовжує дорожчати: найдовша серія зростання ціни за 45 років Сьогодні 20:20

Кава продовжує дорожчати: найдовша серія зростання ціни за 45 років

Кава прямує до своєї найдовшої серії дорожчання з 1980 року, оскільки ринок бореться з постійними проблемами з постачанням у ключових регіонах.

Про це пише Bloomberg.

Ф’ючерси на каву сорту арабіка у вівторок піднялися на 1,6%, продовжуючи 10-денне зростання. Зараз вони торгуються трохи нижче 4 дол за фунт, що майже вдвічі більше, ніж рік тому.

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Основний фактор зростання — дефіцит у Бразилії, яка є найбільшим виробником арабіки. Активні постачання на початку сезону призвели до зменшення запасів. У компанії Comexim Ltda. прогнозують скорочення виробництва арабіки та робусти у 2025−2026 маркетинговому році.

Деяке полегшення може принести збільшення кількості партій, що очікують сортування на біржі. Крім того, у Бразилії нещодавно пройшли дощі, що можуть покращити стан посівів після посухи.

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