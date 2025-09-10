0 800 307 555
«Кава зі Львова»: правоохоронці викрили масштабну корупційну схему в центральному органі виконавчої влади

Кримінал
65
«Кава зі Львова»: правоохоронці викрили масштабну корупційну схему в центральному органі виконавчої влади
«Кава зі Львова»: правоохоронці викрили масштабну корупційну схему в центральному органі виконавчої влади, Фото: gp.gov.ua
Львівська обласна прокуратура викрила керівника центрального органу державної влади та керівника обласного рівня, які організували схему поборів з підлеглих.
Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.
За даними слідства, вони щомісяця вимагали від працівників гроші за збільшення премій, а в разі відмови погрожували безпідставним її зменшенням.
Оскільки установа має широку мережу філій, до реалізації схеми залучили ще п’ятьох начальників районних відділів. Вони мали знаходити серед підлеглих тих, хто погодиться віддавати частину премії під тиском загрози її скорочення.
Безпосереднім збором та накопиченням коштів займався керівник обласної філії. Частину залишав собі, а решту відправляв своєму керівнику в Києві. Для конспірації гроші маскували у коробках з кавою з логотипом «Кава зі Львова».
Задокументовано, що лише за кілька місяців службовці отримали від підлеглих понад 75 тисяч гривень.
Керівникам установи повідомлено про підозри. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.
