На ремонті укриттів столичного університету розікрали 1,2 мільйона гривень

Кримінал
За процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури повідомлено про підозру заступнику головного інженера одного зі столичних університетів за фактом пособництва в заволодінні грошима університету, виділеними на ремонт укриття у гуртожитках навчального закладу.
Про це повідомляє Київська міська прокуратура.
За даними слідства, у травні 2023 року між одним зі столичних університетів та підрядною організацією було укладено 2 договори з поточного ремонту укриттів у гуртожитках.
Заступник головного інженера достовірно знаючи, що обсяг та вартість будівельних робіт матеріалів, зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт, завищені, а частина робіт взагалі не виконані, підписав вказані акти.
Зокрема, в укритті одного з гуртожитків не виконали шпаклювання та фарбування стін, не встановлено унітаз та сантехніку, не провели ще низку робіт. Попри це, на рахунки підрядної організації перерахували гроші за ці роботи, чим університету завдано збитків на понад 1,2 млн гривень.
Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 КК України, а саме як пособництво в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, у великих розмірах.
Також надалі буде надано правову оцінку діям інших службових осіб університету та керівникам підрядної організації.
Досудове розслідування за процесуального керівництва Київської міської прокуратури проводять слідчі ГУ Нацполіції у м. Києві, за оперативного супроводу СБУ.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
За матеріалами:
Finance.ua
