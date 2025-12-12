0 800 307 555
НАБУ і САП викрили розкрадання 24 млн грн у Ізмаїльському морському порту

Кримінал
НАБУ і САП викрили розкрадання 24 млн грн у Ізмаїльському морському порту
НАБУ і САП викрили розкрадання 24 млн грн у Ізмаїльському морському порту, Фото: nabu.gov.ua
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили організовану групу, яка у 2022−2023 роках заволоділа понад 24 млн грн державного підприємства «Ізмаїльський морський торговельний порт». Учасники схеми завищували вартість обладнання та товарів під час закупівель.
Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Як працювала схема

До оборудки залучили директора порту та представників приватних постачальницьких компаній, які були підконтрольні організатору. Останній фактично виконував роль керівника, а його підлеглі відповідали за технічні та фінансові питання.
Учасники групи мали доступ до службової інформації про майбутні закупівлі та заздалегідь визначали «переможців» торгів.
Підконтрольні фірми самостійно проводили переговори з виробниками, готували технічні вимоги та тендерну документацію замість порту. До документів включали дискримінаційні умови, щоб усунути реальних учасників. Також вони подавали завищені пропозиції для збільшення очікуваної вартості закупівель та вчиняли інші узгоджені антиконкурентні дії.
Унаслідок цього провідні виробники та дилери не брали участі у закупівлях, а товари постачалися «своїми» фірмами за завищеними цінами.
Отримані від порту кошти учасники схеми переводили на рахунки власних підприємств та ФОПів, після чого знімали готівкою і розподіляли між собою.
Попередня оцінка завданих збитків — понад 24 млн грн.
Усім членам організованої групи повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України.
