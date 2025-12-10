Збитки понад 900 тис грн: чиновники «Укрспецторгу» продавали списані військові кораблі Сьогодні 18:33 — Кримінал

Збитки понад 900 тис грн: чиновники «Укрспецторгу» продавали списані військові кораблі

Поліція Києва викрила схему продажу списаних військових кораблів як металобрухт за заниженою вартістю, що спричинило державі збитки на понад 900 тис грн.

Підозри вручили чиновнику Міноборони та ще двом працівникам держпідприємства «Укрспецторг».

Про це йдеться у повідомленні на сайті Нацполіції.

Правоохоронці встановили, що один із посадовців Міноборони разом із двома представниками уповноваженого підприємства ДСП «Укрспецторг» організували незаконний продаж шести морських суден, списаних із балансу Військово-морських сил ЗСУ через незадовільний технічний стан та застарілості. Вони підлягали утилізації.

За даними слідства, головний фігурант, перебуваючи на посаді начальника відділу утилізації військового майна Міноборони, створив умови для продажу суден комерційній структурі. Йдеться про шість списаних кораблів, зокрема «Фастів», «Євпаторія», «Борщів» та інші.

Судна замість утилізації штучно перевели в найнижчу категорію для реалізації як металобрухт.

Надалі фігуранти забезпечили занижену оцінку вартості кораблів та формальний конкурс, переможцем якого заздалегідь було обрано приватну фірму. Вартість металу навмисне зменшили у кілька разів порівняно з ринковою, що дало можливість покупцю отримати значну вигоду.

У результаті, обране спільниками підприємство отримало неправомірну вигоду, а державі завдано збитків на понад 900 тис грн.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.