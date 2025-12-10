У США викрили масштабну схему контрабанди чипів Nvidia до Китаю на $160 млн
На тлі гучної новини про дозвіл Трампа на експорт чипів H200 Nvidia до Китаю, було викрито двох китайців, які займалися контрабандою H100 та H200 з 2023 року.
Про це пише Reuters.
Що відомо про справу
За даними Міністерства юстиції США, 43-річний Фаньюе Гун, громадянин Китаю, який проживає в Нью-Йорку, та 58-річний Бенлінь Юань, громадянин Канади з Китаю, змовилися з працівниками логістичної фірми з Гонконгу та китайської ШІ-компанії для обходу експортного контролю США.
Як працювала «схема» контрабанди
- У судових документах йдеться, що Гун та його спільники отримували чипи Nvidia через підставних покупців та посередників, а також неправдиво стверджували, що товари призначалися для американських клієнтів або клієнтів у третіх країнах, таких як Тайвань і Таїланд.
- Потім чипи відправляли на кілька складів у США, де видаляли маркування Nvidia та наклеювали етикетки з назвою фейкової компанії. Після цього чипи готували до експорту.
Юань відповідав за набір та координацію осіб, які мали перевіряти чипи з невірним маркуванням за дорученням логістичної компанії з Гонконгу.
Також він нібито зобов’язав інспекторів приховувати інформацію про те, що товари прямують до Китаю. До того ж він керував процесом створення прикриття, яке його компанія могла б використати для звільнення чипів та обладнання, вилучених федеральними органами.
За оцінками прокурорів, така схема функціонувала принаймні з листопада 2023 року.
Крім того, Міністерство юстиції повідомило, що в рамках цієї схеми ще один чоловік, 43-річний Алан Хао Сюй, та його компанія у жовтні визнали себе винними у контрабанді та незаконній експортній діяльності.
Відомство повідомило, що Сюй отримав із Китаю більше ніж $50 млн для фінансування цих операцій. Загальна вартість чипів Nvidia, які були експортовані або спробували експортувати в рамках цієї схеми, становить не менше $160 млн.
