Ціни на оперативну пам’ять зростають швидше, ніж на золото

Світовий ринок оперативної пам’яті накрила криза через шалений попит на чипи для штучного інтелекту. Ціни на DRAM за рік виросли на 171,8% — навіть більше, ніж золото.

Комплект DDR5 пам'яті на 64 Гб уже коштує понад $500 — дорожче за ігрову консоль PlayStation 5, пише dev.ua

Поточна ситуація на ринку DRAM

Три найбільші виробники пам’яті — Samsung, SK hynix і Micron — контролюють близько 70% світового ринку DRAM. Після надлишку запасів на початку 2023 року вони свідомо скоротили виробництво. До кінця 2024 року ринок поглинув надлишок, а виробничі потужності переорієнтували на більш прибуткову пам’ять HBM і DDR5. Стару DDR4 випускали менше, що спричинило її дефіцит, хоча багато клієнтів досі її використовують.

Це призвело до стрімкого зростання цін.

Наприклад, контрактна ціна DDR5 на 32 Гб зросла з $149 у вересні до $239 у листопаді 2025 року.

На українському ринку комплект DDR5 на 16 Гб подорожчав із 5 900 до 11 000 грн, тобто майже на 86%.

Штучний інтелект як головний фактор

Головною причиною дефіциту стала гонитва за створенням ШІ-інфраструктури. Дата-центри споживають величезні обсяги пам’яті, витісняючи споживчий ринок.

За останні пів року попит на обчислювальні потужності значно зріс. Витрати на ШІ очікують на рівні $2 трлн до 2026 року, а інвестиції в інфраструктуру можуть досягти $3−4 трлн до кінця десятиліття.

Виробники пам’яті спрямували на HBM у три рази більше ресурсів, ніж на звичайну DRAM, скоротивши доступні потужності для DDR4 і DDR5.

Дефіцит торкнувся всіх категорій пам’яті

Криза зачепила не лише DRAM. Обмеження спостерігаються також у флеш-пам'яті NAND і жорстких дисках HDD.

Експерти відзначають, що вперше за десятиліття усі три основні категорії одночасно зазнають дефіциту, що підвищує ціни на ПК, смартфони та інші гаджети.

Вплив на споживачів

Геймери постраждають першими: ціни на відеокарти Nvidia і AMD зростають через нестачу DRAM і GDDR7. Деякі нові моделі відеокарт і консолей можуть затриматися або подорожчати.

Не лише геймери відчують наслідки. DRAM використовується в смартфонах, ноутбуках і «розумних» гаджетах. Xiaomi вже підняла ціни на флагмани серії Redmi K90 через дефіцит оперативної пам’яті.

Коли очікувати полегшення

Голова ADATA прогнозує, що дефіцит триватиме щонайменше два роки.

Аналітики очікують, що ціни залишатимуться високими ще як мінімум чотири роки через контракти Samsung і SK hynix із великими покупцями.

Ситуація зміниться, лише якщо попит на ШІ різко впаде або з’являться менш ресурсомісткі технології. Тому тим, хто планує оновлювати ПК, консоль чи смартфон, радять не відкладати покупки.

