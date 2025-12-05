В Україні випустять новий автомобіль Сьогодні 01:26 — Технології&Авто

В Україні випустять новий автомобіль

Український мінівантажний фургон запропонують із двома варіантами двигунів (VW 1.4 TDI або 1.6 MPI), вантажопідйомністю до 1 тонни та об’ємом 5 м³.

Про це повідомляє Автоцентр.

Проєкт цієї доволі цікавої моделі зробив український дизайнер Романом Прядко, відомий нашим читачам по яскравих проектах моделей ЗАЗ та ЛуАЗ.

«Назва BEEZY недарма перегукується з образом бджоли: маленької, але невтомної трудівниці, що працює точно, швидко й злагоджено. BEEZY — це про рух, про майстерність та здатність працювати легко, але результативно. Так само як бджола без зайвих слів робить свою справу, BEEZY створюється для тих, хто бере і робить. Історія доводить, що у найважчі періоди саме вантажні автомобілі ставали основою відбудови країни. Вони перевозили матеріали, продукти, техніку — усе, що дозволяло економіці оживати», — зазначає Роман.

В основу роботи покладено принцип «просто-дешево-сердито», а тому «електрички» було відкинуто відразу і обрано практичність, а саме два мотори на вибір: дизельний або бензиновий.

Основними конкурентами BEEZY стануть японські кей-кари (Mitsubishi Delica, Daewoo Labo, Daihatsu HiJet, Honda Acty, Mitsubishi Minicab Truck), застарілий УАЗ-452, а також популярні Renault Kangoo Express та VW Transporter T3.

