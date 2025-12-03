Hyundai представив мобільну роботизовану платформу зі штучним інтелектом
Південнокорейська Hyundai Motor Group презентувала у середу, 3 грудня, мобільну роботизовану платформу зі штучним інтелектом Mobile Eccentric Droid.
Про це повідомляє Bloomberg.
Robotics Lab, яка була запущена Hyundai Motor Group ще у 2019 році, розробила Mobile Eccentric Droid (MED).
Масове виробництво MED заплановано на першу половину наступного року. Очікується, що продажі платформи також розпочнуться у 2026 році.
Хоча компанія не надала подробиць щодо ціни робота чи запланованих обсягів виробництва, Hyundai сподівається, що продажі MED досягнуть 10 тис. одиниць протягом трьох років.
У компанії розповіли, що MED по суті є платформою на чотирьох колесах, але її автономна навігація та інтегровані датчики дозволяють використовувати її для різних завдань: від доставки до кіновиробництва.
Читайте також
Зазначається, що сама платформа дуже схожа на транспортні засоби з точки зору програмного забезпечення.
Це означає, що інновації та уроки, отримані від MED, можуть бути застосовані в автомобільному бізнесі, і навпаки.
Нині південнокорейська компанія є частиною автовиробників, які поглиблюють свій внесок у робототехніку, яка пропонує їм не лише нове джерело доходу, але й змінює спосіб виробництва автомобілів та враження водіїв від керування автомобілем.
Hyundai планує інвестувати 125 трлн вон (85 млрд дол.) у Південній Кореї протягом наступних п’яти років у штучний інтелект, робототехніку та інші нові технології.
Поділитися новиною
Також за темою
Hyundai представив мобільну роботизовану платформу зі штучним інтелектом
Google додає функцію термінових дзвінків для Android
ТОП-10 нових легковиків у листопаді (інфографіка)
Найкращий вживаний сімейний автомобіль 2025 року
Nvidia анонсує нові відкриті моделі штучного інтелекту
DeepSeek представила дві нові ШІ-моделі