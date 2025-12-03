Найкращий вживаний сімейний автомобіль 2025 року
Експерти обрали найкращий уживаний сімейний автомобіль у 2025 році — ним став добре відомий мільйонам автомобілістів Volkswagen Polo.
Про це повідомляє Daily Express.
За словами фахівців, автомобіль може похвалитися просторим салоном, преміум-оснащенням та просунутими (для свого рівня) технологіями. Експерти кажуть, що Volkswagen Polo комфортніший за свого головного конкурента — Ford Fiesta.
Крім того, Polo хвалять за економність, що робить його чудовим вибором для тих, хто має обмежений бюджет.
«Попри те, що Volkswagen Polo називають „маленьким автомобілем“, він насправді дуже просторий. Для пасажирів на задньому сидінні простір для ніг і голови приблизно такий самий, як і в більшому Volkswagen Golf, що перевищує просторість таких альтернативних моделей, як Vauxhall (Opel) Corsa», - наводять у виданні слова фахівців онлайн-платформи Carwow.
Покупцям доступні різноманітні варіанти Volkswagen Polo, включно із топовими Polo GTI. Ця модификація здатна розганятися від 0 до 100 км/год лише за 6,5 секунди, а її максимальна швидкість становить 240 км/год.
Зазначимо, що на вторинному ринку України Volkswagen Polo VI покоління можна придбати за ціною близько 12 500 доларів.
Більш ранні моделі Volkswagen Polo коштують значно менше і можуть обійтись у 5500−7500 доларів.
Найкращий вживаний сімейний автомобіль 2025 року
