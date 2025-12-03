Найкращий вживаний сімейний автомобіль 2025 року Сьогодні 04:42 — Технології&Авто

Найкращий вживаний сімейний автомобіль 2025 року

Експерти обрали найкращий уживаний сімейний автомобіль у 2025 році — ним став добре відомий мільйонам автомобілістів Volkswagen Polo.

Про це повідомляє Daily Express

За словами фахівців, автомобіль може похвалитися просторим салоном, преміум-оснащенням та просунутими (для свого рівня) технологіями. Експерти кажуть, що Volkswagen Polo комфортніший за свого головного конкурента — Ford Fiesta.

Крім того, Polo хвалять за економність, що робить його чудовим вибором для тих, хто має обмежений бюджет.

«‎Попри те, що Volkswagen Polo називають „маленьким автомобілем“, він насправді дуже просторий. Для пасажирів на задньому сидінні простір для ніг і голови приблизно такий самий, як і в більшому Volkswagen Golf, що перевищує просторість таких альтернативних моделей, як Vauxhall (Opel) Corsa», ‎- наводять у виданні слова фахівців онлайн-платформи Carwow.

Покупцям доступні різноманітні варіанти Volkswagen Polo, включно із топовими Polo GTI. Ця модификація здатна розганятися від 0 до 100 км/год лише за 6,5 секунди, а її максимальна швидкість становить 240 км/год.

Зазначимо, що на вторинному ринку України Volkswagen Polo VI покоління можна придбати за ціною близько 12 500 доларів.

Більш ранні моделі Volkswagen Polo коштують значно менше і можуть обійтись у 5500−7500 доларів.

УНІАН За матеріалами:

