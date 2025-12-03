0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Найкращий вживаний сімейний автомобіль 2025 року

Технології&Авто
18
Найкращий вживаний сімейний автомобіль 2025 року
Найкращий вживаний сімейний автомобіль 2025 року
Експерти обрали найкращий уживаний сімейний автомобіль у 2025 році — ним став добре відомий мільйонам автомобілістів Volkswagen Polo.
Про це повідомляє Daily Express.
За словами фахівців, автомобіль може похвалитися просторим салоном, преміум-оснащенням та просунутими (для свого рівня) технологіями. Експерти кажуть, що Volkswagen Polo комфортніший за свого головного конкурента — Ford Fiesta.
Крім того, Polo хвалять за економність, що робить його чудовим вибором для тих, хто має обмежений бюджет.
«‎Попри те, що Volkswagen Polo називають „маленьким автомобілем“, він насправді дуже просторий. Для пасажирів на задньому сидінні простір для ніг і голови приблизно такий самий, як і в більшому Volkswagen Golf, що перевищує просторість таких альтернативних моделей, як Vauxhall (Opel) Corsa», ‎- наводять у виданні слова фахівців онлайн-платформи Carwow.
Покупцям доступні різноманітні варіанти Volkswagen Polo, включно із топовими Polo GTI. Ця модификація здатна розганятися від 0 до 100 км/год лише за 6,5 секунди, а її максимальна швидкість становить 240 км/год.
Зазначимо, що на вторинному ринку України Volkswagen Polo VI покоління можна придбати за ціною близько 12 500 доларів.
Більш ранні моделі Volkswagen Polo коштують значно менше і можуть обійтись у 5500−7500 доларів.
За матеріалами:
УНІАН
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems