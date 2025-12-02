Які авто найменше втрачають у вартості (інфографіка) Сьогодні 19:00 — Технології&Авто

Які авто найменше втрачають у вартості (інфографіка)

У середньому більшість нових машин за перші три роки втрачають 30−40% вартості.

Але деякі автомобілі завдяки надійності, репутації та стабільному попиту знецінюються значно повільніше, пише itsider.

Які це авто — дивіться в нашій інфографіці нижче:

1. Toyota RAV4

Навіть після п’яти років експлуатації знецінення складає близько 18%, що є надзвичайно низьким показником для масового сегмента. Головні причини — стабільний попит, універсальність і легендарна надійність.

Однаково популярними залишаються як атмосферні, так і гібридні версії. Бензинові двигуни 2.0 та 2.5 літра у поєднанні з автоматом або варіатором не створюють несподіванок у процесі експлуатації. Кузов добре захищений від корозії, підвіска витривала, а ліквідність настільки висока, що оголошення про продаж довго не затримуються на ринку. У великих містах такі авто знаходять покупців за лічені тижні.

Читайте також Експерти назвали японський автомобіль, якого варто уникати

2. Lexus NX

Преміальний кросовер, створений на базі RAV4, демонструє відмінні результати і на вторинному ринку. Втрата вартості за три роки становить приблизно 17−20%. Для люксового сегмента це майже рекордний показник.

NX вирізняється якісною шумоізоляцією, надійною автоматичною коробкою Aisin та акуратним дизайном, який не старіє з роками. Власники відзначають, що навіть через п’ять років салон виглядає свіжим, а електронні системи працюють без збоїв. Саме тому модель часто обирають ті, хто хоче перейти у преміум-клас без ризику отримати дорогі несправності.

3. Toyota Land Cruiser 200 / 300

Land Cruiser — один із небагатьох автомобілів, який навіть через 10 років здатен продаватися майже за половину початкової вартості. Рамна конструкція, прості та надійні дизельні двигуни, бензинові V8 і величезний запас міцності роблять цей позашляховик майже інвестицією.

4. Mazda CX-5

Mazda CX-5 не втрачає привабливості з роками, а її знецінення становить близько 22% за три роки. Атмосферні двигуни SkyActiv, надійна шестиступенева автоматична коробка передач та міцна підвіска значно знижують ризик дорогого ремонту.

При цьому автомобіль виглядає дорожче свого сегмента завдяки фірмовому стриманому дизайну. Багато покупців обирають саме CX-5, оскільки вона дарує емоції від керування і водночас залишається розумною у витратах на обслуговування.

Читайте також Названо 5 найкращих електромобілів для зимових поїздок (фото)

5. Volkswagen Tiguan

За три роки автомобіль втрачає близько 24−25%, що є хорошим показником для «німця».

Серед основних переваг — якісне збирання, добротні матеріали, чудова керованість та сучасні двигуни TSI з доопрацьованою системою охолодження. Попит на Tiguan стабільно високий як серед приватних продавців, так і на дилерських майданчиках. Навіть дизельні версії, які зустрічаються рідше, користуються підвищеним інтересом.

6. Kia Sportage

Нова генерація Sportage зробила відчутний крок уперед у плані якості. Саме тому модель користується стабільним попитом на вторинному ринку і втрачає лише 22−25% за три роки. Двигуни 1.6 та 2.0 MPI, а також дизельні 1.6 CRDi вважаються надійними за умови регулярного техобслуговування.

Крім того, Kia не лякає покупців вартістю ремонту, що є важливим аргументом.

7. Hyundai Tucson

Tucson утримує ціну трохи гірше — близько 23−26% втрати за три роки, зате пропонує м’який хід, зручну посадку та простоту в обслуговуванні.

Покупці цінують його за передбачуваність — автомобіль рідко підносить неприємні сюрпризи навіть при пробігах під 200 000 км. На відміну від багатьох «японців», запчастини коштують дешевше, а міської динаміки достатньо навіть для 1.6-літрового турбомотора.

8. Subaru Forester

Forester традиційно цінується за справжній повний привід і високу надійність. Навіть автомобілі віком 7−8 років продаються дорожче, ніж багато нових китайських SUV. Втрата ціни за 3−4 роки становить близько 25%.

Головна умова хорошої ліквідності — своєчасне технічне обслуговування та використання оригінальних запчастин, оскільки опозитні двигуни потребують точної і регулярної уваги.

9. Skoda Octavia

Один із найліквідніших ліфтбеків у Європі та в Україні. Octavia є золотою серединою між сімейним седаном і практичним універсалом. За три роки вона втрачає близько 20−24% своєї вартості. Власники цінують її за місткий багажник, довговічну підвіску та економічні двигуни 1.4 і 1.8 TSI.

10. Toyota Camry

Camry залишається еталоном ліквідності — навіть через п’ять років вона втрачає менше 20% від початкової ціни. Причина цього — простота й витривалість конструкції: атмосферні двигуни 2.5 та 3.5, класична автоматична коробка з гідротрансформатором і мінімальні електронні ризики.

Автомобіль користується попитом серед службових автопарків, керівників і приватних водіїв, які шукають передбачуваність і солідність. Навіть у старших поколіннях Camry залишається комфортною та «живою», що дозволяє їй утримувати високу ціну на вторинному ринку.

Раніше писали про Топ-5 зимових помилок водіїв, які дорого обходяться.

Також аналітики проаналізували наявні у відкритому доступі дані щодо продажів авто і склало список із 10 найменш продаваних авто, які насправді незаслужено обділені увагою покупців.

Водночас експерти назвали 5 найкращих електромобілів для зимових поїздок. За словами експертів, ці моделі здатні впоратися зі складними умовами експлуатації.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.