Топ-5 зимових помилок водіїв, які дорого обходяться

Дрібні помилки взимку можуть обернутися серйозними проблемами: від двигуна, що відмовив, до величезного рахунку в автосервісі. Часто ми навіть не помічаємо, що самі готуємо машину до неприємностей.

Помилка № 1. Відкладати діагностику

Зими суворі, і кожен сезон — новий виклик для авто. Але деякі водії думають: «Зміню лише гуму — цього вистачить». Насправді акумулятор може «замерзнути», масло втратить властивості, а непомічений стукіт підвіски чи втомлений стартер легко обернуться проблемами.

Помилка № 2. Довгий прогрів двигуна «за звичкою»

Багато водіїв включають запалення і чекають 15 хвилин, поки двигун «прогріється». Насправді сучасні мотори сконструйовані інакше: тривалі холості оберти шкодять — паливо згорає не повністю, деталі обростають кіптявою, масло втрачає властивості.

Помилка № 3. Ігнорувати стан і тиск зимової гуми

Не будь-яка зимова шина однаково ефективна. Старі, «дубові» покришки і неправильний тиск збільшують гальмівний шлях і можуть зробити поворот небезпечним.

Помилка № 4. Заощаджувати на мийці

Дехто думає, що мити авто взимку безглуздо, бо його все одно засипле снігом. Насправді реагенти, сіль та дорожня хімія руйнують лакофарбове покриття, арки, днище і замки.

Помилка № 5. Використовувати «економ-режими» на повну

Вимкнення всього зайвого — піч на мінімум, обмеження електропакетів — здається економним, але взимку це знижує безпеку. Запітнілі скла, замерзла електрика та холодний салон можуть створити аварійні ситуації.

Зима швидко розставляє все на свої місця. Машина, яку ігнорують, рано чи пізно дасть збій. Перевірка авто заздалегідь і дотримання простих порад допоможуть уникнути проблем і зберегти не лише гроші, а й безпеку.

