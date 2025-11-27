Транспортні перевезення показують зростання: хто в лідерах Сьогодні 19:23 — Технології&Авто

Транспортні перевезення показують зростання: хто в лідерах

Український ринок транспортних перевезень демонструє зростання: за період з 17 по 21 листопада 2025 року «Укртрансбезпека» видала перевізникам 88 нових ліцензій. Це дозволить підприємцям здійснювати як внутрішні, так і міжнародні перевезення.

Про це йдеться в дан их Державної служби України з безпеки на транспорті.

Найбільшу кількість нових ліцензій отримали перевізники у:

Києві — 14 ліцензій;

Волинській області — 12 ліцензій;

Львівській області — 11 ліцензій.

Ключові напрямки, які обрали

міжнародні перевезення вантажів (крім небезпечних) — 44 ліцензії;

внутрішні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення — 39 ліцензій;

внутрішні перевезення пасажирів на таксі — 25 ліцензій.

Завдяки видачі ліцензій до місцевих бюджетів надійшло 266 464 грн.

Протягом цього ж тижня було повністю припинено дію 2 ліцензій у сфері міжнародних перевезень вантажів (крім небезпечних) за власними заявами ліцензіатів.

«Укртрансбезпека» наголошує, що кожна нова ліцензія — це нове робоче місце, податки до бюджету, а також безпека та довіра пасажирів, і закликає нових перевізників дотримуватися правил і вимог транспортного законодавства.

