Транспортні перевезення показують зростання: хто в лідерах

Український ринок транспортних перевезень демонструє зростання: за період з 17 по 21 листопада 2025 року «Укртрансбезпека» видала перевізникам 88 нових ліцензій. Це дозволить підприємцям здійснювати як внутрішні, так і міжнародні перевезення.
Про це йдеться в даних Державної служби України з безпеки на транспорті.
Найбільшу кількість нових ліцензій отримали перевізники у:
  • Києві — 14 ліцензій;
  • Волинській області — 12 ліцензій;
  • Львівській області — 11 ліцензій.

Ключові напрямки, які обрали

  • міжнародні перевезення вантажів (крім небезпечних) — 44 ліцензії;
  • внутрішні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення — 39 ліцензій;
  • внутрішні перевезення пасажирів на таксі — 25 ліцензій.
Завдяки видачі ліцензій до місцевих бюджетів надійшло 266 464 грн.
Протягом цього ж тижня було повністю припинено дію 2 ліцензій у сфері міжнародних перевезень вантажів (крім небезпечних) за власними заявами ліцензіатів.
«Укртрансбезпека» наголошує, що кожна нова ліцензія — це нове робоче місце, податки до бюджету, а також безпека та довіра пасажирів, і закликає нових перевізників дотримуватися правил і вимог транспортного законодавства.
Раніше ми писали, що логістична галузь демонструє динамічне відновлення та стабільний попит на кадри. Основний виклик галузі — дефіцит кваліфікованих спеціалістів. Як зросли зарплати — читайте далі.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
