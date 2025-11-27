ПАРТНЕРСЬКА
Українці везуть китайські електромобілі на Кавказ і в Східну Європу
Українська логістична компанія UNI-LAMAN GROUP підписала ексклюзивну угоду з Foshan Shengxin International Trading — одним із найбільших китайських експортерів електромобілів, що працює напряму з заводами BYD, Geely, Zeekr, Xpeng, Li Auto та Seres і має ліцензію на експорт китайських авто.
За умовами договору UNI-LAMAN стає ексклюзивним логістичним оператором Shengxin для України, країн Кавказького регіону, Молдови та країн Східної Європи.
Перші пілотні партії для Кавказу вже формуються на складах компанії в Китаї і підуть Транскаспійським міжнародним транспортним маршрутом: до порту Актау, далі паромом до Баку, а потім автовозами до кінцевих дилерів. Весь шлях — 25−35 днів замість звичних 4−6 місяців морем через Суец.
Паралельно з Транскаспійським коридором UNI-LAMAN запускає другий маршрут спеціально для Східної Європи (в першу чергу України та Польщі): електромобілі з заводів BYD, Zeekr та Seres вантажаться на судна в портах Нінбо, Гуанчжоу та Шанхай, прямують до польських портів Гдиня та Гданськ за 28−35 днів. Розформування авто проходить на власному митному автомобільному майданчику у Гданську звідки авто розвозяться по складах дилерів. Цей маршрут вже працює для звичайних вантажів і тепер адаптований під EV — з мінімальними затримками на митниці та для перевалок.
Чому це змінює ринок
- Коридор на Східну Європу, через наявність власних митних майданчиків та інших елементів логістичної інфраструктури зменшується кінцева ціна споживача, додається асортимент електрокарів в доступі споживача та зменшується час від анонсу нових авто в Китаї до їх появи у салонах в Україні.
- Наявність власних митних майданчиків для зберігання авто в Польщі дозволяє українським дилерам не зберігати великі партії одразу на територіях вразливих до військових ризиків.
- Маршрут на Кавказ не залежить від черг у Червоному морі та європейських портах — графік фіксований, як у пасажирського потягу.
- Вдала логістика дорівнює мінус 10−15% кінцевої ціни китайського авто. Сьогодні доставка в країни Кавказу одним авто через традиційні морські маршрути коштує €2000−3000. Новий коридор знижує її до €800−1500 — різниця одразу йде в кишеню покупця.
Ця угода підвищує репутацію українського бізнесу на роки вперед. Китайські виробники укладають логістичні контракти на 5−10 років. Те, що обрали саме українську компанію, — це визнання надійності та гнучкості.
«Ми вже запускали власні контейнерні поїзди Китай-Одеса в 2022-му, коли половина світу зупинилася. Зараз робимо те саме для електромобілів — тільки швидше, дешевше і екологічніше», — говорить Геннадій Сорочинський, СЕО UNI-LAMAN GROUP.
Якщо пілотні партії підтвердять заявлені терміни та вартість, до літа 2026 року одним лише цим коридором може проходити 2000−3000 електромобілів щомісяця.
Це означає одне: поки багато хто говорить про кризу, український бізнес тихо будує нові магістралі — і тягне за собою весь регіон у бік доступної зеленої мобільності.
