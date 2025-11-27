HP звільнить майже 6000 працівників через штучний інтелект
HP повідомила, що внаслідок реструктуризації компанія заощадить приблизно $1 млрд до 2028.
У новому фінансовому звіті HP оцінює, що витрати, пов’язані з реструктуризацією, складуть приблизно $650 млн, з яких близько $250 млн припадають на 2026 фінансовий рік, повідомляє Reuters.
Стратегія HP полягає в «підвищенні задоволеності клієнтів, інноваційності продукції та продуктивності за допомогою впровадження та використання штучного інтелекту», а також у досягненні економії коштів коштом «скорочення персоналу, спрощення платформи, консолідації програм та заходів з підвищення продуктивності», як зазначено в презентації фінансових результатів компанії.
«Два роки тому ми почали проводити пілотні проєкти з метою з’ясувати, як штучний інтелект може допомогти нам у просуванні цих речей. Ми зрозуміли, що потрібно почати з перепроєктування процесу. Коли ми дізнаємося, як можна переробити процес за допомогою штучного інтелекту, використовуючи агентивний штучний інтелект, це може мати дійсно дуже значний вплив», — сказав генеральний директор HP Енріке Лорес під час телеконференції з питань фінансових результатів.
У лютому компанія вже звільнила від 1000 до 2000 співробітників у межах раніше оголошеного плану реструктуризації. Очікується, що нова хвиля скорочень зачепить від 4000 до 6000 спеціалістів.
