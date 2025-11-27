Електричний універсал Mercedes-Benz CLA вийшов на світові ринки (фото)
Компанія Mercedes-Benz представила седан CLA третьої генерації у березні 2025 року, а дебют універсала моделі — CLA Shooting Brake відбувся у липні. Тепер же електричний універсал вийшов на світові ринки.
На домашньому ринку, в Німеччині, вартість стартової версії складає 57 096 євро, а за повнопривідний «зелений» універсал Mercedes-Benz CLA Shooting Brake просять не менше 61 650 євро.
Зазначимо, що CLA 250+ with EQ Technology оснащується єдиним 272-сильним електродвигуном, розташованим на передній осі. У свою чергу, повнопривідний варіант CLA 350 4Matic with EQ Technology забезпечили двомоторною силовою установкою, сукупна віддача якої дорівнює 354 к.с.
Обидві модифікації нового універсала Mercedes-Benz CLA мають нікель-марганець-кобальтову тягову батарею ємністю 85 кВт*год.
У передньопривідної п’ятидверки запас ходу на одній зарядці дорівнює 768 км, у повнопривідного варіанта — 743 км. У першому випадку на розгін з місця до сотні CLA Shooting Brake потрібно 6,8 секунди, у другому — 5,0 секунди.
