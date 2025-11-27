Китай обійшов США на ринку відкритого штучного інтелекту — дослідження Сьогодні 03:45 — Технології&Авто

Китай отримав вирішальну перевагу на світовому ринку «відкритих» моделей штучного інтелекту, вперше випередивши Сполучені Штати.

Про це повідомляє Financial Times.

Дослідження, проведене Массачусетським технологічним інститутом (MIT) та стартапом Hugging Face, показало, що загальна частка завантажень нових моделей китайського виробництва з відкритим кодом зросла до 17% за минулий рік, тоді як частка американських розробників становила 15,8%.

Відкриті моделі, які розробники можуть безкоштовно завантажувати, змінювати та інтегрувати, спрощують для стартапів створення продуктів, а для дослідників — їх удосконалення. Широке впровадження надасть величезний вплив на майбутнє штучного інтелекту.

Прагнення Китаю активно випускати моделі з відкритим кодом різко контрастує із «закритим» підходом більшості найбільших американських технологічних гігантів, таких як Google, OpenAI та Anthropic, які воліють зберігати повний контроль над своїми передовими технологіями та монетизувати їх через корпоративні угоди чи підписки.

Як пише FT, OpenAI, Google та Anthropic воліли зберегти повний контроль над своїми найсучаснішими технологіями, отримуючи від них прибуток через підписки клієнтів або корпоративні угоди.

Натомість китайські групи, які були відрізані від передових чипів штучного інтелекту, вироблених Nvidia, отримали заклики від пекінських чиновників запропонувати ширший доступ до своїх моделей.

Згідно з даними MIT та Hugging Face, переважну більшість завантажень китайських моделей забезпечують моделі DeepSeek та Qwen від Alibaba.

Китайська модель DeepSeek R1 шокувала Кремнієву долину, продемонструвавши потужні результати на рівні з американськими конкурентами, але при цьому використовуючи лише частину обчислювальної потужності та вартості.

Цей пресреліз поставив під сумнів конкурентну перевагу краще оснащених американських лабораторій ШІ та викликав сумніви щодо мільярдів доларів, що витрачаються на будівництво центрів обробки даних у США.

На тлі цих подій адміністрація Трампа намагалася переконати американські групи інвестувати у відкриті моделі, включаючи «американські цінності» у свій План дій щодо ШІ.

У той час як OpenAI нещодавно представила свої перші моделі «відкритої ваги» (доступні безкоштовно, але з менш вичерпною інформацією), Meta, чиї моделі Llama роками були золотим стандартом у цій галузі, змінила свою стратегію. Компанія тепер інвестує більше в розробку потужних закритих моделей, змагаючись з OpenAI, Google та Anthropic у розробці «суперінтелекту».

