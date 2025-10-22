Мерц тестує штучний інтелект для розробки законів у Німеччині
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розповів, що експериментує зі штучним інтелектом у своїй щоденній роботі.
Про це повідомляє Spiegel.
Зокрема він тестує ШІ під час підготовки урядових документів. Мерц зазначив, що «опановує базову систему на власному комп’ютері».
«Я навіть випробував його під час законодавчого проєкту, який ми схвалили у федеральному уряді, а саме — активної пенсії, який стосувався формулювання в Законі про прибутковий податок. І я був здивований, які пропозиції щодо текстів створює ШІ», — прокоментував Мерц.
Водночас канцлер висловив упевненість у великих перспективах цієї технології. За його словами, штучний інтелект здатен «зламати межі».
«Це — справжня технологічна революція, масштаб якої ми сьогодні навіть не можемо уявити», — підсумував він.
Поділитися новиною
Також за темою
Мерц тестує штучний інтелект для розробки законів у Німеччині
OpenAI випустила свій перший ШІ-браузер Atlas, кидаючи виклик Google Chrome
Паркомісце як інвестиція: коли купівля може бути вигідною
Tesla чи Nissan: регіони-лідери з реєстрацій електромобілів та їх бестселери (інфографіка)
У Раді розповіли, чи продовжуватимуть податкові пільги на імпорт електромобілів на 2026 рік
Рейтинг країн щодо прозорості ринку вживаних автівок (інфографіка)