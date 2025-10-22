Мерц тестує штучний інтелект для розробки законів у Німеччині Сьогодні 23:45 — Технології&Авто

Мерц тестує штучний інтелект для розробки законів у Німеччині

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розповів, що експериментує зі штучним інтелектом у своїй щоденній роботі.

Про це повідомляє Spiegel.

Зокрема він тестує ШІ під час підготовки урядових документів. Мерц зазначив, що «опановує базову систему на власному комп’ютері».

Читайте також Які професії найбільше схильні до заміни штучним інтелектом — дослідження

«Я навіть випробував його під час законодавчого проєкту, який ми схвалили у федеральному уряді, а саме — активної пенсії, який стосувався формулювання в Законі про прибутковий податок. І я був здивований, які пропозиції щодо текстів створює ШІ», — прокоментував Мерц.

Водночас канцлер висловив упевненість у великих перспективах цієї технології. За його словами, штучний інтелект здатен «зламати межі».

«Це — справжня технологічна революція, масштаб якої ми сьогодні навіть не можемо уявити», — підсумував він.

Букви За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.