OpenAI випустила свій перший ШІ-браузер Atlas, кидаючи виклик Google Chrome
Компанія OpenAI, розробник ChatGPT, представила свій перший повноцінний веббраузер на базі штучного інтелекту під назвою ChatGPT Atlas.
Про це повідомляє Вloomberg.
Зазначається, що браузер Atlas розроблений для забезпечення більш персоналізованого веб-досвіду та здатності виконувати завдання від імені користувача, такі як бронювання авіаквитків або редагування документів.
Щоразу, коли користувач відвідує веб-сайт у браузері, він бачить опцію «Запитати ChatGPT», яка відкриває бічну панель для взаємодії з вмістом сторінки. Користувач може, наприклад, відкрити огляд фільму, а потім попросити ChatGPT підсумувати його.
Компанія заявила, що спочатку Atlas буде доступний у всьому світі лише на macOS. Однак OpenAI планує незабаром розширити його на Windows, iOS та Android.
Акції Google відреагували на новину падінням, знизившись на 4,8%.
Варто зазначити, що Google не залишається осторонь. У вересні компанія інтегрувала свою власну модель штучного інтелекту Gemini у браузер Chrome.
ШІ-функції Google включають: відповіді на запити щодо пояснень відвіданих сторінок, стиснення інформації на кількох вкладках і навіть відновлення деяких із раніше закритих вебсайтів.
