ТОП-10 найпопулярніших імпортованих вживаних авто віком до 5 років в Україні

У минулому місяці українці придбали 8,2 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років.

Про це пише повідомляє Укравтопром.

Нагадаємо, що впродовж вересня український автопарк поповнили 23,3 тис. легковиків з пробігом. Отже, авто віком до 5 років склали 35% цієї кількості.

Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі — 55%.

Далі йдуть:

Бензинові авто — 31%

Гібридні — 9%;▫️

Дизельні — 4%;

Авто з ГБО — 1%.

Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:

TESLA Model Y — 929 од.;

TESLA Model 3 — 520 од.;

KIA Niro — 353 од.;

NISSAN Rogue — 232 од.;

HYUNDAI Kona — 231 од.;

VOLKSWAGEN Tiguan — 191 од.;

MAZDA CX5 — 189 од.;

AUDI E-Tron Sportback — 177 од.

FORD Escape — 153 од.;

AUDI Q5 — 149 од

