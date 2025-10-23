0 800 307 555
ТОП-10 найпопулярніших імпортованих вживаних авто віком до 5 років в Україні

У минулому місяці українці придбали 8,2 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років.
Про це пише повідомляє Укравтопром.
Нагадаємо, що впродовж вересня український автопарк поповнили 23,3 тис. легковиків з пробігом. Отже, авто віком до 5 років склали 35% цієї кількості.
Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі — 55%.
Далі йдуть:
  • Бензинові авто — 31%
  • Гібридні — 9%;▫️
  • Дизельні — 4%;
  • Авто з ГБО — 1%.
Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:
TESLA Model Y — 929 од.;
TESLA Model 3 — 520 од.;
KIA Niro — 353 од.;
NISSAN Rogue — 232 од.;
HYUNDAI Kona — 231 од.;
VOLKSWAGEN Tiguan — 191 од.;
MAZDA CX5 — 189 од.;
AUDI E-Tron Sportback — 177 од.
FORD Escape — 153 од.;
AUDI Q5 — 149 од
Нагадаємо, купівля паркомісця дедалі частіше розглядається не лише як елемент комфорту, а й як раціональна інвестиція з прогнозованим доходом і невисоким ризиком.
Про це сказано в статті Finance.ua «Паркомісця у Києві: які ціни та чому їх часто обирають як інвестицію».
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
