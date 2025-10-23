Штрафні бали для водіїв за порушення ПДР — як це може працювати в Україні Сьогодні 17:04 — Технології&Авто

Штрафні бали для водіїв за порушення ПДР — як це може працювати в Україні

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 14133, який має встановити штрафні бали за порушення правил дорожнього руху в Україні.

Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Як зазначають автори документу, це має підвищити дисципліну водіїв та вдосконалити механізми профілактики повторних правопорушень на дорогах.

Як працювали штрафні бали в Україні раніше

У пояснювальній записці до законопроєкту нагадують, що попередні спроби запровадження системи штрафних балів в Україні здійснювались ще у 2015 році. Проте ті положення виявились неефективними «через суперечливий механізм попереднього нарахування балів, який дозволяв уникати фактичного покарання», кажуть законотворці.

У подальшому «штрафні бали» виключили з Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Водночас практика запровадження системи штрафних балів діє у більшості розвинених держав світу зокрема, — у США, Канаді, Великій Британії, Німеччині, Італії, Франції — і довела свою ефективність.

Зареєстрований законопроєкт пропонує відновити дію механізму штрафних балів на нових, системно виважених засадах, що унеможливлюють зловживання, посилюють відповідальність водіїв і сприяють підвищенню загального рівня безпеки на дорогах України.

Якою буде система штрафних балів для водіїв

Пропонується, щоб за порушення у сфері безпеки дорожнього руху штрафні бали накладалися одночасно зі штрафом.

1 бал — за вчинення правопорушення, передбаченого чч. 3, 5, 6, 8, 10 ст. 121, ст. 1211, ч. 2 ст. 1212, ч. 1 ст. 1213, ч. 7 ст. 122 кодексу (керування авто з несправними системами, відсутність ременя безпеки чи мотошолома, перевезення зайвих пасажирів, неправильне встановлення номерних знаків або газобалонного обладнання, користування телефоном чи відеореєстратором під час руху);

— за вчинення правопорушення, передбаченого чч. 3, 5, 6, 8, 10 ст. 121, ст. 1211, ч. 2 ст. 1212, ч. 1 ст. 1213, ч. 7 ст. 122 кодексу (керування авто з несправними системами, відсутність ременя безпеки чи мотошолома, перевезення зайвих пасажирів, неправильне встановлення номерних знаків або газобалонного обладнання, користування телефоном чи відеореєстратором під час руху); 2 бали — за вчинення правопорушення, передбаченого чч.1, 7, 11 ст. 121, ч. 1 ст. 1212, ч. 2 ст. 1213, чч.1, 2, 6 ст. 122, чч.1, 2 ст. 1221, ст. 1225, ч. 1 ст. 123 кодексу (незначні, але систематичні порушення: відсутність аптечки, вогнегасника, техогляду або сертифікації переобладнання, перевищення швидкості до 50 км/год, порушення розмітки, сигналів світлофора, правил проїзду перехресть, зупинки чи залізничних переїздів, а також невиконання вимог поліцейського про зупинку);

3 бали — за вчинення правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121, ч. 3 ст. 122 кодексу (керування транспортом із небезпечними технічними несправностями або грубі порушення швидкісного режиму, що перевищують 50 км/год, і виїзд на зустрічну смугу);

— за вчинення правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121, ч. 3 ст. 122 кодексу (керування транспортом із небезпечними технічними несправностями або грубі порушення швидкісного режиму, що перевищують 50 км/год, і виїзд на зустрічну смугу); 4 бали — за вчинення правопорушення, передбаченого ст. 124, ст. 1241, чч.1, 2 ст. 126 кодексу (ДТП без постраждалих, але з пошкодженням транспорту чи майна; керування авто без документів чи дозволу);

— за вчинення правопорушення, передбаченого ст. 124, ст. 1241, чч.1, 2 ст. 126 кодексу (ДТП без постраждалих, але з пошкодженням транспорту чи майна; керування авто без документів чи дозволу); 5 балів — за вчинення правопорушення, передбаченого чч. 4, 5 ст. 122, ст. 1224, ч. 2 ст. 123 КпАП (перевищення швидкості, що спричинило аварійну ситуацію, залишення місця ДТП та в’їзд на залізничний переїзд у випадках, коли рух через нього заборонений).

Якщо водій отримує 15 і більше штрафних балів, поліція може тимчасово призупинити дію його посвідчення водія. Для тих, хто отримав «права» менше року тому, цей «ліміт» становить 10 балів.

Також бали пропонують анульовувати через рік з дня нарахування.

