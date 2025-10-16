Штрафи за невикористання водіями ременів безпеки зросли в 10 разів — Нацполіція Сьогодні 05:32 — Технології&Авто

Штрафи за невикористання водіями ременів безпеки зросли в 10 разів — Нацполіція

З лютого 2021 року штрафи за невикористання ременів безпеки збільшилися в десять разів, що стало серйозним стимулом для водіїв. Кількість зафіксованих порушень зменшилася, а рівень використання ременів безпеки зростає.

«Що саме стимулює водіїв використовувати ремені безпеки. Першим стримуючим фактором є штрафні санкції. З лютого 2021 року розмір штрафу зріс в 10 разів. Раніше він був 51 гривня, зараз ми маємо 510. Багато це чи ні — це питання зовсім інше. Але оскільки він зріс у десять разів — це набагато більший стримуючий фактор для водіїв», — зазначив Нагірний.

Анатолій Нагірний також звернув увагу, що у порівнянні з минулим роком зменшилася кількість матеріалів, складених патрульними поліцейськими за невикористання ременів безпеки.

Якщо дивитися статистику, то рівень користування ременями безпеки стає все більшим. Якщо ми беремо цей рік, дев’ять місяців, то усього патрульними поліцейськими було складено 146 тисяч матеріалів за фактами невикористання засобів пасивної безпеки. Це і ремені безпеки, це і мотошолом. Минулого року таких матеріалів було 190 тисяч. Тобто через роботу поліції тенденція зменшується- зазначив правоохоронець.

На думку Нагірного, значну роль також відіграла популяризація користування пасивними засобами безпеки.

Третім елементом є популяризація таких заходів. В Європі, в США було проведено соціальні реклами, ролики відповідні, які популяризують використання засобів пасивної безпеки. Практика показує, що коли водій дивиться такий ролик, він ставить себе на місце того водія, що є на ролику. Коли він бачить якісь негативні наслідки — він розуміє важливість використання

