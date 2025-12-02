Який вигляд має конкурент Тesla Model 3 (фото) Сьогодні 19:13 — Технології&Авто

Mercedes-Benz офіційно презентувала повністю електричний седан CLA EV, який позиціонується як прямий суперник Tesla Model 3. Виробник називає новинку найтехнологічнішим автомобілем у своїй історії.

У базовій версії електричний CLA оснащується акумуляторною батареєю ємністю 85 кВт·год, що забезпечує запас ходу до 600 кілометрів. Модель запропонують у двох модифікаціях: задньоприводній потужністю 268 к.с. та повноприводній версії CLA 350 4MATIC із віддачею 349 к.с.

Окрему увагу в Mercedes приділили аеродинаміці — коефіцієнт опору становить лише 0,21, що є одним із найкращих показників у класі.

Також новинка отримала 800-вольтову архітектуру, яка дозволяє заряджати авто з потужністю до 320 кВт. Завдяки цьому за п’ять хвилин зарядки можна відновити приблизно 160 км запасу ходу.

Серійне виробництво електричного CLA планують розпочати у грудні 2025 року.

Ціна

Очікувана стартова ціна становить від 47 250 доларів.

