Який вигляд має конкурент Тesla Model 3 (фото)

Технології&Авто
55
Mercedes-Benz офіційно презентувала повністю електричний седан CLA EV, який позиціонується як прямий суперник Tesla Model 3. Виробник називає новинку найтехнологічнішим автомобілем у своїй історії.
У базовій версії електричний CLA оснащується акумуляторною батареєю ємністю 85 кВт·год, що забезпечує запас ходу до 600 кілометрів. Модель запропонують у двох модифікаціях: задньоприводній потужністю 268 к.с. та повноприводній версії CLA 350 4MATIC із віддачею 349 к.с.
Окрему увагу в Mercedes приділили аеродинаміці — коефіцієнт опору становить лише 0,21, що є одним із найкращих показників у класі.
Також новинка отримала 800-вольтову архітектуру, яка дозволяє заряджати авто з потужністю до 320 кВт. Завдяки цьому за п’ять хвилин зарядки можна відновити приблизно 160 км запасу ходу.
Серійне виробництво електричного CLA планують розпочати у грудні 2025 року.

Ціна

Очікувана стартова ціна становить від 47 250 доларів.
За матеріалами:
ITsider.
Авто
