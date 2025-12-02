Як змінилися ціни на вживані авто в Україні за рік (інфографіка) Сьогодні 20:01 — Технології&Авто

Експерти Інституту досліджень авторинку проаналізували цінову динаміку на вторинному ринку легкових авто за останній рік. Дані показують, що ринок розділився. Технологічні та економічні авто зростають у ціні, а традиційні паливні сегменти дешевшають.

Експерт авторинку Остап Новицький зазначив, що ринок демонструє чітку поляризацію. Бензинові авто залишаються стабільним сегментом, а дизельні авто та авто з ГБО дешевшають і стають варіантом для покупців з обмеженим бюджетом.

За його словами, ріст цін у сегменті гібридів є наслідком малої кількості пропозицій, що створює ілюзію суттєвих коливань. На ринку електромобілів, на його думку, спрацьовує фактор очікуваного податкового зростання, тому власники не знижують ціни і враховують майбутні витрати імпортерів у поточній вартості авто.

Інфографіка: eauto.org.ua

Здешевлення дизельних авто та машин з ГБО

Найпомітніша тенденція року пов’язана зі зниженням вартості авто у класичних паливних категоріях.

Дизельні авто рік тому мали медіанну ціну на рівні $7 900. Протягом року вона знизилася до $7 000.

Сегмент авто з ГБО подешевшав ще більше. Медіанна вартість знизилася з $3 700 до $3 000. Авто з газовими установками фактично стали найнижчим ціновим рівнем на ринку і розглядаються як найдоступніший спосіб пересування.

Стабільність на ринку бензинових авто

Ціни на бензинові авто демонструють відносну стійкість. Рік почався з показника $6 700, у лютому медіана впала до $6 000, але до листопада 2025 року знову піднялася до $6 650.

Бензинові моделі залишаються прогнозованим і зрозумілим вибором для покупців і не показують різких коливань.

Нестабільність у сегменті гібридів

Сегмент гібридних авто залишається нестабільним. Медіанна ціна зросла з $16 500 до $20 000 у вересні, а наприкінці року становила $19 100. Зростання на 15% не відображає реальної зміни вартості моделей.

Ключова причина полягає у дуже малій частці ринку, яка становить близько 2%. Будь-яка зміна у структурі пропозиції одразу впливає на показники.

Експерти пояснюють, що постачання партії новіших авто підвищує середню ціну, а після їх продажу ринок знову повертається до старіших моделей.

Зростання цін на електромобілі

Попри зростання пропозиції, ціни піднялися з $15 800 навесні до $17 000 у листопаді.

Головною причиною стало наближення 2026 року, коли має повернутися сплата ПДВ на імпорт електромобілів. Продавці враховують майбутні зміни і коригують ціни наявних авто ще до введення нових правил.

За матеріалами: Інститут досліджень авторинку

