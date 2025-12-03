0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

DeepSeek представила дві нові ШІ-моделі

Технології&Авто
12
DeepSeek представила дві нові ШІ-моделі
DeepSeek представила дві нові ШІ-моделі
Китайська компанія DeepSeek представила дві нові версії експериментальної моделі штучного інтелекту. Стартап заявив, що нові можливості допоможуть поєднати логічне мислення та автономне виконання певних дій.

DeepSeek-V3.2

Модель, яку компанія випустила у вересні, мала назву DeepSeek-V3.1-Exp, що вказувало на її експериментальний статус. Натомість остання версія отримала просту назву DeepSeek-V3.2, пише Bloomberg.
Стартап стверджує, що новий сервіс не поступається флагманській GPT-5 від OpenAI у низці тестів на логічне мислення.
DeepSeek представила дві нові ШІ-моделі
DeepSeek також зазначила, що версія V3.2 поєднує в собі здатність імітувати щось на зразок людського міркування з можливістю використовувати такі інструменти, як пошукові системи, калькулятори та виконавці коду.
«DeepSeek-V3.2 — це наша перша модель, яка інтегрує мислення безпосередньо у використання інструментів, а також підтримує використання інструментів як у режимі мислення, так і без нього», — повідомила компанія.

DeepSeek-V3.2-Speciale

Друга версія, випущена DeepSeek, V3.2-Speciale, зосереджена на математичних обчисленнях та інших можливостях довгострокового мислення. Стартап заявив, що метою є «довести можливості логічного висновку моделей з відкритим кодом до їхніх меж та дослідити межі можливостей моделі».
DeepSeek-V3.2-Speciale відповідає продуктивності останньої моделі Google Gemini-3 Pro та показала результати на рівні золотих медалей на стандартизованих тестах, таких як Міжнародна математична олімпіада та Міжнародна олімпіада з інформатики, повідомила компанія.
DeepSeek заявила, що створила новий спосіб навчання агентів штучного інтелекту, або програмного забезпечення, призначеного для самостійної дії для досягнення цілей шляхом взаємодії з навколишнім середовищем, аналізу даних та прийняття рішень без постійного втручання людини.
За матеріалами:
dev.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems