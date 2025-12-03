DeepSeek представила дві нові ШІ-моделі 03.12.2025, 01:35 — Технології&Авто

DeepSeek представила дві нові ШІ-моделі

Китайська компанія DeepSeek представила дві нові версії експериментальної моделі штучного інтелекту. Стартап заявив, що нові можливості допоможуть поєднати логічне мислення та автономне виконання певних дій.

DeepSeek-V3.2

Модель, яку компанія випустила у вересні, мала назву DeepSeek-V3.1-Exp, що вказувало на її експериментальний статус. Натомість остання версія отримала просту назву DeepSeek-V3.2, пише Bloomberg.

Стартап стверджує, що новий сервіс не поступається флагманській GPT-5 від OpenAI у низці тестів на логічне мислення.

DeepSeek також зазначила, що версія V3.2 поєднує в собі здатність імітувати щось на зразок людського міркування з можливістю використовувати такі інструменти, як пошукові системи, калькулятори та виконавці коду.

«DeepSeek-V3.2 — це наша перша модель, яка інтегрує мислення безпосередньо у використання інструментів, а також підтримує використання інструментів як у режимі мислення, так і без нього», — повідомила компанія.

DeepSeek-V3.2-Speciale

Друга версія, випущена DeepSeek, V3.2-Speciale, зосереджена на математичних обчисленнях та інших можливостях довгострокового мислення. Стартап заявив, що метою є «довести можливості логічного висновку моделей з відкритим кодом до їхніх меж та дослідити межі можливостей моделі».

DeepSeek-V3.2-Speciale відповідає продуктивності останньої моделі Google Gemini-3 Pro та показала результати на рівні золотих медалей на стандартизованих тестах, таких як Міжнародна математична олімпіада та Міжнародна олімпіада з інформатики, повідомила компанія.

DeepSeek заявила, що створила новий спосіб навчання агентів штучного інтелекту, або програмного забезпечення, призначеного для самостійної дії для досягнення цілей шляхом взаємодії з навколишнім середовищем, аналізу даних та прийняття рішень без постійного втручання людини.

