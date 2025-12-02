Tesla готує семимісний Model Y Long Range для Європи Сьогодні 05:21 — Технології&Авто

Tesla готує семимісний Model Y Long Range для Європи

Tesla готується вивести на європейський ринок нову версію Model Y Long Range (YL), яка минулого року дебютувала в Китаї. Європейська модифікація отримає помітну відмінність — замість шести місць тут буде повноцінний семимісний салон.

Про це розповідає Ampercar.

Габарити залишаться майже незмінними: довжина становитиме 4,98 м, а колісна база — близько 3 метрів, що робить авто одним із наймасштабніших у лінійці Model Y.

Читайте також Продажі Tesla у Європі обвалилися майже на 50%

Кросовер буде доступний лише у повнопривідній версії з заявленим запасом ходу 629 км за WLTP. У стандартне оснащення входитимуть 19-дюймові диски та шини Hankook Ventus S1.

За даними джерел, враховуючи нинішню ціну Model Y Premium Long Range 4×4 у Європі (53 000 євро), нова семимісна версія може коштувати приблизно 55 000 євро. Офіційний старт продажів очікується найближчим часом.

Ampercar За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.