0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Tesla готує семимісний Model Y Long Range для Європи

Технології&Авто
21
Tesla готує семимісний Model Y Long Range для Європи
Tesla готує семимісний Model Y Long Range для Європи
Tesla готується вивести на європейський ринок нову версію Model Y Long Range (YL), яка минулого року дебютувала в Китаї. Європейська модифікація отримає помітну відмінність — замість шести місць тут буде повноцінний семимісний салон.
Про це розповідає Ampercar.
Габарити залишаться майже незмінними: довжина становитиме 4,98 м, а колісна база — близько 3 метрів, що робить авто одним із наймасштабніших у лінійці Model Y.
Читайте також
Кросовер буде доступний лише у повнопривідній версії з заявленим запасом ходу 629 км за WLTP. У стандартне оснащення входитимуть 19-дюймові диски та шини Hankook Ventus S1.
За даними джерел, враховуючи нинішню ціну Model Y Premium Long Range 4×4 у Європі (53 000 євро), нова семимісна версія може коштувати приблизно 55 000 євро. Офіційний старт продажів очікується найближчим часом.
За матеріалами:
Ampercar
АвтоTesla
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems