Tesla готує семимісний Model Y Long Range для Європи
Tesla готується вивести на європейський ринок нову версію Model Y Long Range (YL), яка минулого року дебютувала в Китаї. Європейська модифікація отримає помітну відмінність — замість шести місць тут буде повноцінний семимісний салон.
Про це розповідає Ampercar.
Габарити залишаться майже незмінними: довжина становитиме 4,98 м, а колісна база — близько 3 метрів, що робить авто одним із наймасштабніших у лінійці Model Y.
Кросовер буде доступний лише у повнопривідній версії з заявленим запасом ходу 629 км за WLTP. У стандартне оснащення входитимуть 19-дюймові диски та шини Hankook Ventus S1.
За даними джерел, враховуючи нинішню ціну Model Y Premium Long Range 4×4 у Європі (53 000 євро), нова семимісна версія може коштувати приблизно 55 000 євро. Офіційний старт продажів очікується найближчим часом.
