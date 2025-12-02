OpenAI готує запуск реклами в ChatGPT Сьогодні 04:09 — Технології&Авто

OpenAI готує запуск реклами в ChatGPT

Як повідомляє Bleeping Computer, у бета-версії ChatGPT для Android аналітики помітили внутрішні посилання на елементи, пов’язані з рекламою: «bazaar content», «search ad» і «search ads carousel». Це свідчить, що OpenAI тестує рекламні формати в інтерфейсі пошукових відповідей, подібно до того, як це працює у Google Search.

Очікується, що на першому етапі реклама буде обмежена лише результатами пошуку всередині ChatGPT. Проте джерела припускають, що з часом рекламні блоки можуть з’явитися і в інших частинах взаємодії з моделлю.

Реклама в ChatGPT може вплинути на всю веб-економіку

На відміну від Google, який показує рекламу під час пошуку, ChatGPT знає значно більше про інтереси користувача, оскільки бачить не лише запити, але й контекст спілкування. Це відкриває шлях до створення надточних персоналізованих рекламних повідомлень, які можуть впливати на рішення про покупки.

Інтеграція реклами в ChatGPT може суттєво змінити модель веб-реклами, створивши конкуренцію Google Search Ads, впливаючи на вибір товарів і сервісів мільйонами користувачів та формуючи новий ринок рекламних інструментів у генеративних інтерфейсах; водночас це відкриває для OpenAI додаткове джерело прибутку поряд із преміум-підписками, корпоративними продуктами та API.

