Wuling випустила бюджетний мініелектрокар (фото)

Wuling випустила бюджетний мініелектрокар (фото)

Електромобіль Wuling Aishang A100C виходить на китайський ринок за ціною від 39 800 юанів ($5600).

Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Новий Wuling Aishang A100C — субкомпактний електричний хетчбек для міста. Як і інші моделі марки, він створений за участі спеціалістів General Motors, адже американський концерн є співвласником бренду разом із китайським SAIC.

Габарити Wuling Aishang A100C:

довжина — 3285 мм;

ширина — 1708 мм;

висота — 1550 мм;

колісна база — 1980 мм.

Китайський електрокар Wuling Aishang A100C вирізняється незвичним дизайном із плавними формами кузова і півкруглими фарами.

Попри компактні розміри, авто є чотиримісним. Об’єм його багажника становить 106 л у звичайному стані та 882 л — зі складеними задніми кріслами. Хоча електромобіль Wuling Aishang A100C є бюджетною моделлю, він отримав цифрову панель приладів, центральний тачскрін та кондиціонер.

