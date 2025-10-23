Wuling випустила бюджетний мініелектрокар (фото)
Електромобіль Wuling Aishang A100C виходить на китайський ринок за ціною від 39 800 юанів ($5600).
Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Новий Wuling Aishang A100C — субкомпактний електричний хетчбек для міста. Як і інші моделі марки, він створений за участі спеціалістів General Motors, адже американський концерн є співвласником бренду разом із китайським SAIC.
Габарити Wuling Aishang A100C:
- довжина — 3285 мм;
- ширина — 1708 мм;
- висота — 1550 мм;
- колісна база — 1980 мм.
Китайський електрокар Wuling Aishang A100C вирізняється незвичним дизайном із плавними формами кузова і півкруглими фарами.
Попри компактні розміри, авто є чотиримісним. Об’єм його багажника становить 106 л у звичайному стані та 882 л — зі складеними задніми кріслами. Хоча електромобіль Wuling Aishang A100C є бюджетною моделлю, він отримав цифрову панель приладів, центральний тачскрін та кондиціонер.
