Tesla відкликає майже 13 000 автомобілів у США через ризик втрати потужності акумулятора

Компанія Tesla оголосила про відкликання 12 963 автомобілів у США через можливу несправність у з’єднанні акумулятора, що може спричинити втрату потужності під час руху.

Про це повідомляє Reuters.

За даними відомства, проблема полягає у можливому пошкодженні з’єднання батареї, через що автомобіль може раптово втратити здатність рухатися. Tesla поінформувала, що проведе безкоштовну перевірку та заміну дефектних деталей для всіх власників авто, які підпадають під відкликання.

У компанії зазначили, що ця несправність була виявлена під час внутрішніх перевірок, і наразі відомостей про аварії чи травми через проблему не зафіксовано. За оцінками експертів, це відкликання є частиною посиленої програми контролю якості Tesla, спрямованої на зниження ризиків, пов’язаних із високовольтними батареями.

