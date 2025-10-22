Паркомісце як інвестиція: коли купівля може бути вигідною Сьогодні 21:03 — Особисті фінанси

Паркомісце як інвестиція: коли купівля може бути вигідною

Купівля паркомісця дедалі частіше розглядається не лише як елемент комфорту, а й як раціональна інвестиція з прогнозованим доходом і невисоким ризиком.

Попит на оренду стабільно високий

Координаторка відділів продажу компанії Ріел | Київ Зоряна Землинська зазначає, що це доступніший варіант інвестування, ніж квартира чи комерційне приміщення. Паркомісце коштує дешевше й не потребує витрат на ремонт або облаштування.

За словами експертки, попит на оренду паркомісць залишається стабільним, особливо у великих житлових комплексах бізнес- і комфорткласу, де кількість місць обмежена. Часто власники квартир не купують паркінг одразу, тому оренда стає для них зручним варіантом, а для інвесторів джерелом пасивного доходу.

«У більшості новобудов кількість паркомісць менша, ніж квартир, що створює природний дефіцит і з часом підштовхує їхню вартість угору. Це особливо помітно в центральних районах, де ціна паркінгу може зростати разом із загальним подорожчанням нерухомості», — додає Землинська.

Приклади окупності та поради від експертів

Керівник агентства «КиївДімСервіс» Андрій Романов вважає, що паркомісце можна окупити, але не раніше ніж через 8−10 років. «Можна купити підземне місце зараз і перепродати через два роки, заробивши, здавалося б, 15−20%. Але при продажу нежитлового приміщення треба сплатити 11% податку. У результаті цей податок фактично з’їдає весь прибуток», — пояснює він.

Водночас Ірина Міхальова, CMO Alliance Novobud, зауважує, що ціни на паркомісця у новобудовах зростають у міру введення комплексу в експлуатацію — зазвичай на 20−30% від стартових. Отже, купівля місця на етапі будівництва або до його початку може стати вигідною інвестицією, якщо планувати продаж після завершення будівництва.

На думку Романова, більш надійним варіантом залишається оренда. Наприклад, якщо паркомісце коштувало 16 тис. доларів, а його здають за 150 доларів на місяць, то за три роки можна отримати близько 5,4 тис. доларів. Повна окупність у такому разі настане приблизно через дев’ять років.

Експерти радять перед придбанням ретельно вивчити розташування паркомісця, саме від цього залежить його потенційна ліквідність і прибутковість у майбутньому.

