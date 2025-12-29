0 800 307 555
Коливання напруги: як отримати компенсацію, коли прилади вийшли з ладу

Особисті фінанси
Якщо ваша техніка зіпсувалась через коливання напруги чи інші порушення якості електроенергії, ви можете звернутися по компенсацію.
Про це повідомляє ДТЕК.
Що потрібно зробити?

Потрібно надіслати письмове звернення через особистий кабінет http://biz.ok.dtek-kem.com.ua з таким вмістом:
  • Опис обставин — коли, де і що сталося;
  • Обґрунтування — чому вважаєте, що причина в неякісній електроенергії;
  • Наслідки — яка саме техніка постраждала, що з нею сталося.

Необхідні документи:

Висновок сервісного центру, де вказано причину поломки техніки;
Заява у довільній формі (можна орієнтуватися на шаблон за посиланням: http://dtek-kem.com.ua/ua/icc)
Копія або якісне фото паспорта;
Копія або якісне фото ІПН (ідентифікаційного коду).
Звернення буде розглянуто впродовж 30 календарних днів.
Раніше ми писали про те, які прилади накраще відключати від мережі, навіть якщо ви виходите на 1 годину. Хоча деякі прилади (наприклад, телевізор чи холодильник) можуть залишатися підключеними до мережі постійно, є й інші, які слід обов’язково відключити від мережі, перш ніж виходити з дому.
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ГрошіЕлектроенергія
