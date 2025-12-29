Коливання напруги: як отримати компенсацію, коли прилади вийшли з ладу Сьогодні 19:02 — Особисті фінанси

Коливання напруги: як отримати компенсацію, коли прилади вийшли з ладу

Якщо ваша техніка зіпсувалась через коливання напруги чи інші порушення якості електроенергії, ви можете звернутися по компенсацію.

Що потрібно зробити?

Потрібно надіслати письмове звернення через особистий кабінет http://biz.ok.dtek-kem.com.ua з таким вмістом:

Опис обставин — коли, де і що сталося;

Обґрунтування — чому вважаєте, що причина в неякісній електроенергії;

Наслідки — яка саме техніка постраждала, що з нею сталося.

Необхідні документи:

Висновок сервісного центру, де вказано причину поломки техніки;

Заява у довільній формі (можна орієнтуватися на шаблон за посиланням: http://dtek-kem.com.ua/ua/icc

Копія або якісне фото паспорта;

Копія або якісне фото ІПН (ідентифікаційного коду).

Звернення буде розглянуто впродовж 30 календарних днів.

