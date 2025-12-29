Як заощадити під час подорожі Європою — поради Сьогодні 18:02 — Особисті фінанси

Як заощадити під час подорожі Європою — поради

Економна подорож — це не про відмову від зручностей, а про вміння планувати. Правильний вибір дат, раннє бронювання, гнучкий маршрут і прості лайфхаки дозволяють суттєво зменшити витрати, не жертвуючи якістю відпочинку.

Із посиланням на статтю Finance.ua ділимось найефективнішими способами, які допоможуть витратити менше, але отримати більше вражень.

Раннє бронювання та правильний вибір дат

Планування — основа економії. Авіаквитки та житло варто бронювати за 3−6 місяців до поїздки, особливо у високий сезон.

Найвигідніші дні для вильоту — вівторок і середа. Найгірші — п'ятниця, неділя та державні свята, коли ціни традиційно підвищуються.

Найвищі ціни на подорожі — у грудні, а також у липні та серпні. Найкомфортніші та найвигідніші місяці для подорожей — травень і вересень.

Для максимальної економії обирайте листопад, січень або лютий, а також міста Центральної та Східної Європи, які стабільно дешевші за західні столиці.

Як економити на перельотах

Радимо підписатися на розсилки Ryanair, Wizz Air, EasyJet — саме там з’являються квитки по 10−30 євро під час розпродажів.

Між європейськими містами часто вигідніше купувати окремі стикувальні рейси лоукостерів, а не складні маршрути в одному квитку.

Літайте лише з ручною поклажею — це дозволяє уникнути доплат 50−100 євро за багаж.

Для переїздів між містами обирайте:

FlixBus, RegioJet — найдоступніші автобуси;

поїзди, квитки на які вигідно брати завчасно.

У містах більше ходіть пішки або купуйте денні/тижневі проїзні (City Pass), якщо плануєте інтенсивні маршрути.

Житло

Щоб скоротити бюджет і зекономити на проживанні:

розглядайте Airbnb, хостели або бюджетні готелі;

шукайте варіанти на околицях із хорошим транспортом — це дешевше, ніж у центрі;

приватні кімнати у хостелах часто коштують менше, ніж стандартні готелі.

Харчування

Зекономити на їжі допоможуть прості кроки:

готувати сніданки самостійно;

купувати готові страви у супермаркетах;

уникати ресторанів у туристичних центрах;

відходити на 2−3 квартали — там дешевше й автентичніше.

Активності та розваги

У багатьох містах доступні:

Free Walking Tours — безкоштовні екскурсії;

музеї з «безкоштовними днями»;

прогулянки парками, огляд архітектури та набережних.

У містах на кшталт Лондона, Рима чи Відня вигідним може бути City Pass, якщо плануєте багато платних атракцій.

