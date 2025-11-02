ТОП-6 бюджетних авіакомпаній для подорожей Європою Сьогодні 21:14 — Фондовий ринок

ТОП-6 бюджетних авіакомпаній для подорожей Європою

Подорожі Європою вже давно перестали бути розкішшю. Завдяки розвитку бюджетних авіакомпаній — лоукостерів — можна легко відвідати кілька країн за вартість одного стандартного квитка. Головне знати, де шукати найвигідніші пропозиції, як планувати маршрути та коли купувати квитки, щоб не переплачувати.

Visitukraine. today розповідає , які лоукостери пропонують найкращі ціни.

Ryanair — король бюджетних перельотів

Ірландська компанія має найбільшу мережу напрямків у ЄС, що охоплює сотні міст — від популярних туристичних центрів до маловідомих регіонів.

Ryanair часто влаштовує акції з квитками від 5−10 євро, а в сезон знижок ціни можуть зменшуватися ще більше.

Важливо лише бронювати заздалегідь і не обирати додаткові послуги — багаж, вибір місця чи пріоритетну посадку, адже саме вони суттєво збільшують загальну суму.

Wizz Air — найкращий вибір для Східної Європи

Wizz Air особливо зручний для українців, адже літає з багатьох міст Польщі, Угорщини, Німеччини та інших країн, куди легко дістатися наземним транспортом.

Компанія пропонує привабливі тарифи та має власну програму Wizz Discount Club, яка дає знижки на квитки, багаж і навіть супутні послуги.

Це ідеальний варіант для тих, хто планує подорожі Європою з мінімальним бюджетом, але не хоче жертвувати комфортом. А ще — чудовий спосіб спланувати «євротур», комбінуючи дешеві рейси між сусідніми країнами.

easyJet — комфортні подорожі Західною Європою

Британський лоукостер easyJet — один із найпопулярніших у Західній Європі. Він має потужну маршрутну мережу, що охоплює Великобританію, Францію, Італію, Німеччину та Швейцарію.

Читайте також Лоукостер WestJet братиме плату за те, що робить кожен пасажир

Особливість easyJet у тому, що більшість рейсів прибувають до центральних аеропортів, що значно економить час і витрати на трансфер.

Vueling — ідеальний для подорожей Південною Європою

Іспанський лоукостер Vueling — чудовий вибір для мандрівок Іспанією, Португалією чи Італією.

Компанія має бази у Барселоні та Мадриді, пропонуючи десятки рейсів між курортними та культурними центрами Середземномор’я.

Читайте також Польська авіакомпанія готується відновити рейси в Україну

Vueling часто обирають туристи, які шукають баланс між ціною та сервісом. А якщо плануєте подорож із кількома пересадками, бронюйте заздалегідь — квитки на популярні напрямки (як-от Барселона-Рим або Лісабон-Неаполь) розкуповують за кілька тижнів.

Transavia — з Франції та Нідерландів до моря

Transavia — дочірня компанія авіагрупи Air France-KLM, що спеціалізується на бюджетних рейсах із Франції та Нідерландів. Вона пропонує зручні маршрути до популярних курортів Іспанії, Греції, Італії та Хорватії.

Особливість Transavia — стабільність сервісу. Це надійний варіант для тих, хто цінує пунктуальність та звик до стандартів великих авіакомпаній, але не хоче переплачувати за квиток.

Norwegian Air — бюджетні подорожі Скандинавією

Норвезький перевізник Norwegian Air відкриває доступ до дешевих рейсів між містами Скандинавії, Великої Британії та навіть Ісландії.

Читайте також Wizz Air запускає шість нових маршрутів (інфографіка)

Компанія також пропонує приємні бонуси для постійних клієнтів та розвинену програму лояльності.

Цей лоукостер стане у пригоді тим, хто хоче відкрити Північну Європу — від мальовничих фіордів Норвегії до вогнів Стокгольма чи Копенгагена.

Як заощадити на лоукостах: поради мандрівникам

Щоб знайти справді вигідний рейс, варто планувати подорож заздалегідь. Найнижчі ціни з’являються за 1,5−3 місяці до вильоту. Також уникайте пікових дат — свят, вихідних та періодів відпусток.

Найкраща стратегія — обирати рейси у будні дні та подорожувати лише з ручною поклажею. Це не лише дешевше, а й швидше: не потрібно чекати багажу чи переживати за його втрату.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.