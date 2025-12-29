10 прихованих функцій камери вашого смартфона Сьогодні 03:04 — Фондовий ринок

10 прихованих функцій камери вашого смартфона

Розуміння того, як працює ваш гаджет «під капотом», дозволить вам не лише робити фото рівня професійних інфлюенсерів, а й використовувати камеру для побутових завдань: вимірювання відстаней, перевірки батарейок у пульті чи навіть моніторингу серцебиття.

Смартфони серії Galaxy можуть запропонувати вам унікальні способи керування зйомкою в ситуаціях, коли дотягнутися до екрана неможливо, або дуже важко.

Плаваючий затвор та жести. Ви можете активувати «плаваючу» кнопку затвора, яку можна перемістити в будь-яке місце на екрані, або просто показати камері долоню, щоб зробити знімок. Також камера розуміє голосові команди, як-от «cheese» або «smile».

Ви можете активувати «плаваючу» кнопку затвора, яку можна перемістити в будь-яке місце на екрані, або просто показати камері долоню, щоб зробити знімок. Також камера розуміє голосові команди, як-от «cheese» або «smile». Режим Expert RAW. Це справжній скарб для ентузіастів. Він дозволяє знімати нічне небо з довгою експозицією (Астрофотографія), використовувати програмний ND-фільтр для створення ефекту шовковистої води вдень та налаштовувати апертуру для реалістичного розмиття фону.

Це справжній скарб для ентузіастів. Він дозволяє знімати нічне небо з довгою експозицією (Астрофотографія), використовувати програмний ND-фільтр для створення ефекту шовковистої води вдень та налаштовувати апертуру для реалістичного розмиття фону. S Pen як пульт. Якщо у вас модель із пером S Pen, ви можете використовувати його як дистанційний пульт для спуску затвора, перемикання камер або навіть масштабування (зуму) за допомогою жестів у повітрі.

Apple в iPhone

Моделі Pro та Pro Max оснащені сканером LiDAR, який випромінює лазерні промені для вимірювання відстані до об’єктів. На практиці це дуже зручний і універсальний інструмент, який здатен не лише точно вимірювати дистанцію, але навіть робити деталізовану віртуальну копію 3D-об'єкта.

Фокус у темряві. LiDAR дозволяє камері фокусуватися в 6 разів швидше при слабкому освітленні. Окрім цього, через застосунок «Measure» ви можете вимірювати розміри предметів, рівень поверхонь і навіть «приміряти» меблі з IKEA у своїй кімнаті в режимі доповненої реальності.

LiDAR дозволяє камері фокусуватися в 6 разів швидше при слабкому освітленні. Окрім цього, через застосунок «Measure» ви можете вимірювати розміри предметів, рівень поверхонь і навіть «приміряти» меблі з IKEA у своїй кімнаті в режимі доповненої реальності. AirPods як дистанційний затвор. Ця маловідома функція дозволяє використовувати ваші навушники AirPods як пульт для камери, що ідеально підходить для групових фото. Вона здатна виручити вас у ситуаціях, коли зробити фото нікому.

Ця маловідома функція дозволяє використовувати ваші навушники AirPods як пульт для камери, що ідеально підходить для групових фото. Вона здатна виручити вас у ситуаціях, коли зробити фото нікому. Створення 3D-моделі. За допомогою таких застосунків, як Scaniverse або Polycam, ви можете обійти навколо об’єкта (наприклад, статуетки або крісла), і камера створить його об’ємну модель (застосовуючи LiDAR), яку можна використовувати в дизайні або іграх.

За допомогою таких застосунків, як Scaniverse або Polycam, ви можете обійти навколо об’єкта (наприклад, статуетки або крісла), і камера створить його об’ємну модель (застосовуючи LiDAR), яку можна використовувати в дизайні або іграх. Швидкий запуск камери. Ви можете налаштувати iPhone так, щоб камера відкривалася або робила знімок після подвійного або потрійного постукування по задній панелі телефону. Це дозволяє миттєво активувати зйомку, навіть якщо ви не можете швидко знайти іконку на екрані або натиснути бічну кнопку.

Інтелект та доступність Google в смартфонах Pixel

Pixel славиться своїм «обчислювальним» підходом до фотографії. Google наповнює ці смартфони своїми передовими розробками, а сам пристрій навіть має окремий застосунок камери, який здатен на дещо більше ніж камери інших моделей андроїд смартфонів.

Guided Frame . Ця функція допомагає людям із порушеннями зору ідеально вибудувати кадр, надаючи голосові підказки та вібраційні сигнали, коли об’єкт (обличчя, домашня тварина чи документ) перебуває у центрі.

. Ця функція допомагає людям із порушеннями зору ідеально вибудувати кадр, надаючи голосові підказки та вібраційні сигнали, коли об’єкт (обличчя, домашня тварина чи документ) перебуває у центрі. Блокування фокуса та композиція. Користувачі Pixel часто віддають перевагу ручному блокуванню фокуса та використанню сітки для дотримання «правила третин», що робить знімки більш збалансованими.

Користувачі Pixel часто віддають перевагу ручному блокуванню фокуса та використанню сітки для дотримання «правила третин», що робить знімки більш збалансованими. Інтелект Gemini. Тепер камера використовує моделі Gemini для створення контекстних описів сцен, розповідаючи користувачеві, що саме знаходиться в кадрі.

Тепер камера використовує моделі Gemini для створення контекстних описів сцен, розповідаючи користувачеві, що саме знаходиться в кадрі. Реалістичність у Night Sight та Астрофотографії. Google Pixel вважається одним із лідерів нічної зйомки. Проте його головна фішка не просто в яскравості, а в реалістичності. Pixel роблять ставку на природні кольори та контраст навіть у повній темряві. Функція Astrophotography дозволяє робити чіткі знімки зоряного неба завдяки вдосконаленому стекуванню кадрів, що дозволяє вловити деталі, які не бачить людське око.

Універсальні лайфхаки для будь-якого смартфона

Не лише топові девайси здатні дивувати крутими фішками. Більшість смартфонів різних виробників також мають чим похизуватися.

Інфрачервоний зір. Камери багатьох смартфонів (окрім нових iPhone з потужними фільтрами) «бачать» інфрачервоне випромінювання. Направте пульт від телевізора на камеру і натисніть кнопку — ви побачите фіолетове світіння, що може підтвердити справність батарейок.

Камери багатьох смартфонів (окрім нових iPhone з потужними фільтрами) «бачать» інфрачервоне випромінювання. Направте пульт від телевізора на камеру і натисніть кнопку — ви побачите фіолетове світіння, що може підтвердити справність батарейок. Фізичні кнопки керування. Майже на всіх пристроях (iOS та Android) клавіші гучності працюють як фізична кнопка затвора. До того ж деякі дротові навушники дозволяють використовувати їхні кнопки гучності як дистанційний спуск.

Майже на всіх пристроях (iOS та Android) клавіші гучності працюють як фізична кнопка затвора. До того ж деякі дротові навушники дозволяють використовувати їхні кнопки гучності як дистанційний спуск. Креативна панорама. Спробуйте функцію «PanoDriveBy» — знімайте панораму з вікна потяга або авто, що рухається, для створення незвичних ефектів викривлення простору. Результат може вас здивувати.

Телеканал 24 За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.