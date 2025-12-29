Xiaomi вирішила оновити знятий з виробництва смартфон (фото) 29.12.2025, 00:40 — Фондовий ринок

Xiaomi вирішила оновити знятий з виробництва смартфон (фото)

Актуальне оновлення HyperOS отримав флагманський Xiaomi Mi 11, випущений 2020 року.

Отримання програмних оновлень після закінчення терміну підтримки для смартфонів зустрічається досить рідко. Але Xiaomi Mi 11 став винятком: пристрій несподівано почав отримувати оновлення HyperOS через більш ніж рік після завершення циклу оновлень.

Про це пише портал GizmoChina.

Нова версія прошивки має номер OS2.0.6.0.UKBCNXM і заснована на Android 14. На цю мить апдейт поширюється в китайському регіоні.

Згідно зі списком змін, свіже оновлення спрямоване на усунення окремих програмних збоїв, а також на підвищення загальної стабільності роботи системи.

Нових функцій або візуальних поліпшень прошивка не приносить, оскільки подібні оновлення в основному спрямовані на виправлення помилок, багів або критичних проблем.

Xiaomi Mi 11 був офіційно представлений у грудні 2020 року. На момент виходу це був один із найпотужніших пристроїв завдяки флагманському процесору Snapdragon 888 та новомодним функціям, як-от AMOLED-дисплей WQHD+ із частотою 120 Гц і 108-МП камері.

