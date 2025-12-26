Вперше поставлено вагони-платформи для євроколії Сьогодні 18:00 — Фондовий ринок

Вперше поставлено вагони-платформи для євроколії

«ТАС Дніпровагонмаш» (ДВМ, Кам’янське Дніпропетровської обл.), контрольоване фінансово-промисловою групою «ТАС» бізнесмена Сергія Тігіпка, відвантажила перші два вагони-платформи довжиною 60 футів типу Sgns для колії 1435 мм, виготовлені на власних потужностях.

«У рамках партнерства з австрійськими колегами, компанією „ТрансАнт“, а також на базі її конструкторських розробок, „ТАС Дніпровагонмаш“ здійснено виготовлення і відвантаження перших вагонів-платформ 1435 мм. Також уперше повне складання і комплектування вагонів відбувалось на потужностях нашого підприємства», — повідомив завод у Facebook.

«ТАС Дніпрвагонмаш» уточнює, що наразі на технічне приймання передано два інтермодальні вагони-платформи, концептуальною перевагою яких є принцип облегшеної конструкції з використанням високоміцної сталі і відповідно його збільшена вантажність.

«Обравши курс не лише на пошук нового у вітчизняному ринку вантажного вагонобудування колії 1520 мм, але й на опанування європейських традицій, „ТАС Дніпровагонмаш“ продовжує наполегливу працю у напрямку інжинірінгу, консультацій, технологічного оцінювання і власне виготовлення готової продукції для залізничного ринку колії 1435», — підкреслює компанія.

Як повідомлялося, на початку 2023 року група «ТАС» стала стратегічним інвестором вагонобудівного СП TransAnt GmbH австрійських voestalpine і ÖBB Rail Cargo з часткою 40%, а навесні 2024 року стала мажоритарієм TransAnt, збільшивши частку до 61%.

У груднi 2024 року завод випустив на ринок першi довгомiрнi 80-футовi вагони-платформи для великотоннажних контейнерiв.

Вагон-платформа типу Sgns - чотиривісний інтермодальний вагон-платформа європейського стандарту (1435 мм), вантажопідйомністю 73 т призначений для перевезення великогабаритних контейнерів.

