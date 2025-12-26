Індустріальний парк на Тернопільщині збільшив площу у пʼять разів Сьогодні 05:13 — Фондовий ринок

Індустріальний парк на Тернопільщині збільшив площу у пʼять разів

Індустріальний парк «Західноукраїнський промисловий хаб» у Тернопільській області, який спеціалізується на агропереробці, розширив площу з 10,6 га до 55 га. Стара ділянка вже повністю забудована промисловими приміщеннями площею 71 тис. кв. м.

Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

За його словами, наразі індустріальний парк завершує узгодження договорів про залучення двох нових учасників — агропереробного підприємства та заводу з виробництва упаковки.

Вони розмістять виробничі потужності на новій ділянці парку, зайнявши відповідно 5 та 10 га. Кисилевський розповів, що старт будівництва заплановано на перше півріччя 2026 року.

Нардеп зауважив, що для підведення до нової ділянки 10 МВт додаткової електричної потужності «Західноукраїнський промисловий хаб» планує скористатись державною програмою підтримки розвитку інфраструктури індустріальних парків. Вона передбачає співфінансування з державного бюджету на умовах 50:50. Для водовідведення індустріальний парк має власні очисні споруди, що є важливою перевагою для харчових виробництв.

