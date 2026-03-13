0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Чечоткін розповів про успіх Rozetka на польському ринку

Фондовий ринок
54
Польські споживачі більш вимогливі, частіше повертають товари та більш чутливі до цін, ніж українські покупці
Польські споживачі більш вимогливі, частіше повертають товари та більш чутливі до цін, ніж українські покупці
Український маркетплейс Rozetka офіційно працює в Польщі з березня 2023 року. Компанія запустила окрему онлайн-платформу, орієнтовану на місцевий ринок, де представлені популярні категорії товарів: від електроніки та побутової техніки до одягу та дитячих товарів. Наразі масштаби продажів на польському ринку вже перевищують сотні мільйонів євро на рік.
Про це розповів співзасновник Rozetka Владислав Чечоткін в інтерв’ю «Економічній правді».

Ставка на українських клієнтів

За його словами, коли компанія виходила на польський ринок, основну ставку робили на українську діаспору.
«Спочатку ми робили ставку на українців, які приїхали до Польщі і знають, що таке Rozetka. У нас частка українців серед клієнтів більша, ніж частка українців у населенні Польщі. Але все одно абсолютна більшість наших клієнтів — поляки», — зауважив Чечоткін.
Він додав, що масштаби продажів у Польщі вже становлять сотні мільйонів євро на рік.
«Ми там стартап, займаємо маленьку частку ринку, тому повинні ще ретельніше працювати над ефективністю і якістю», — підкреслив співзасновник Rozetka.
Він зауважив, що поляки більш прискіпливі, у них більше повернень і вони значно чутливіші до ціни, ніж українці.
«Загалом мені здається, це хороший приклад для українських компаній: ми можемо бути успішними не тільки в Україні», — заявив Чечоткін.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Rozetka запускає власну кредитну картку. Користувачі зможуть отримати кредитний ліміт до 200 000 гривень та скористатися пільговим періодом у 62 дні. Картка пропонує кредитний ліміт до 200 000 ₴, розстрочку до 24 місяців без переплат, пільговий період до 62 днів і зручний контроль витрат у застосунку.
За матеріалами:
Економічна Правда
Rozetka
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems