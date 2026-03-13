Чечоткін розповів про успіх Rozetka на польському ринку Сьогодні 07:02 — Фондовий ринок

Польські споживачі більш вимогливі, частіше повертають товари та більш чутливі до цін, ніж українські покупці

Український маркетплейс Rozetka офіційно працює в Польщі з березня 2023 року. Компанія запустила окрему онлайн-платформу, орієнтовану на місцевий ринок, де представлені популярні категорії товарів: від електроніки та побутової техніки до одягу та дитячих товарів. Наразі масштаби продажів на польському ринку вже перевищують сотні мільйонів євро на рік.

Про це розповів співзасновник Rozetka Владислав Чечоткін в інтерв’ю «Економічній правді».

Ставка на українських клієнтів

За його словами, коли компанія виходила на польський ринок, основну ставку робили на українську діаспору.

«Спочатку ми робили ставку на українців, які приїхали до Польщі і знають, що таке Rozetka. У нас частка українців серед клієнтів більша, ніж частка українців у населенні Польщі. Але все одно абсолютна більшість наших клієнтів — поляки», — зауважив Чечоткін.

Він додав, що масштаби продажів у Польщі вже становлять сотні мільйонів євро на рік.

«Ми там стартап, займаємо маленьку частку ринку, тому повинні ще ретельніше працювати над ефективністю і якістю», — підкреслив співзасновник Rozetka.

Він зауважив, що поляки більш прискіпливі, у них більше повернень і вони значно чутливіші до ціни, ніж українці.

«Загалом мені здається, це хороший приклад для українських компаній: ми можемо бути успішними не тільки в Україні», — заявив Чечоткін.

