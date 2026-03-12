0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Коломойський і Боголюбов подали апеляцію на рішення Лондонського суду щодо ПриватБанку

Фондовий ринок
12
У травні відбудеться нове засідання у справі ПриватБанку
У травні відбудеться нове засідання у справі ПриватБанку
Колишні власники ПриватБанку Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов подали апеляційну скаргу до Високого суду Лондона. Суд прийняв її до розгляду.
Про це повідомив голова правління ПриватБанку Мікаель Бьоркнерт в інтерв’ю Forbes Україна.

Нове засідання очікується у травні

На питання про процес вилучення закордонних активів колишніх влдасників Привату, Бьоркнерт зазначив, що «є відкриті питання» на Кіпрі. Він зазначив, що сподівається, що ПриватБанк виграє там суди.
«Деякі їхні активи перебувають у Великій Британії та інших юрисдикціях, де тривають судові процеси. Ексвласники подали апеляційну скаргу на рішення Високого суду Лондона, і суд її прийняв, а це означає, що буде нове засідання у травні», — сказав СЕО ПриватБанку.
Він додав, що сподівається наприкінці року отримати остаточний результат.

Банк готується до стягнення активів

«Після цього більше не буде можливих апеляцій, і тоді зможемо почати отримання активів. Готуємося, шукаємо де є активи, які з них легко отримати. Деякі активи отримаємо вже в перший рік, але на інші може піти, ймовірно, десятиліття», — підсумував Бьоркнерт.

Рішення суду у 2025 році

Нагадаємо, 30 липня 2025 року Високий суд Англії та Уельсу ухвалив рішення на користь ПриватБанку в справі про стягнення активів колишніх власників фінустанови Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, які ті виводили з фінустанови до її націоналізації. Це рішення відкриває банку шлях для подальшого стягнення зі своїх колишніх власників понад 2 млрд дол.

Довідка Finance.ua:

  • за підсумками 2025 року прибуток ПриватБанку до оподаткування склав 88 млрд грн, що на 6,9 млрд грн більше порівняно з попереднім роком. Прибуток банку після вирахування податку на прибуток складе 29,1 млрд грн.
За матеріалами:
Економічна Правда
ПриватБанк
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems