Фонд гарантування починає виплати вкладникам Мотор-Банку та PINbank

На кошти вкладників цих банків поширюється норма про 100% відшкодування

З 12 березня 2026 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочинає виплати гарантованого відшкодування вкладникам Мотор-Банку та Першого інвестиційного банку, які були визнані неплатоспроможними.

Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

Виплати здійснюватимуться за договорами банківського вкладу, строк дії яких завершився станом на кінець дня 19 лютого 2026 року, а також за договорами банківського рахунку.

Скільки коштів отримають вкладники

Під час дії тимчасової адміністрації вкладникам Мотор-Банку належить до виплати 18,5 млн грн, а вкладникам Першого інвестиційного банку — 15,7 млн грн. На кошти вкладників цих банків поширюється норма про 100% відшкодування.

Це означає, що вкладники отримають свої кошти у повному обсязі разом із нарахованими відсотками, станом на кінець дня 19 лютого 2026 року.

Як отримати гарантоване відшкодування

Вкладники можуть самостійно обрати спосіб отримання коштів.

Відшкодування можна отримати:

через мобільний застосунок Дія у п’яти банках-агентах Фонду;

дистанційно через онлайн-платформи банків-агентів;

безпосередньо у відділеннях одного з 16 банків-агентів.

Перелік банків-агентів, через які виплачується гарантоване відшкодування, розміщено за посиланням на сайті Фонду.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що в 2025 році Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплатив 352,8 млн грн гарантованого відшкодування вкладникам банків, що виводяться з ринку. Фонд розрахувався з усіма вкладниками банків, виведення з ринку яких розпочалось після 24 лютого 2022 року, які звернулись по виплати.

У 2025 році найбільші суми гарантованого відшкодування отримали вкладники АТ «Комінвестбанк» та АТ «РВС Банк». Строки виплат за цими банками припали саме на цей період. Зокрема, клієнтам АТ «РВС Банк» Фонд перерахував 96,6 млн грн, що становить 100% гарантованих сум.

