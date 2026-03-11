0 800 307 555
укр
YouTube у 2025 році заробив на рекламі більше, ніж Disney, Paramount і Warner Bros. разом

Фондовий ринок
5
YouTube у 2025 році отримав $40,4 млрд рекламного доходу, що перевищило сукупні рекламні надходження Disney, NBCUniversal, Paramount і Warner Bros. Discovery, які разом заробили $37,8 млрд. Такі оцінки оприлюднила дослідницька компанія MoffettNathanson.
Про це повідомляє The Hollywood Reporter.
Ще у 2024 році ситуація була іншою. Тоді рекламний дохід YouTube становив $36,1 млрд, тоді як голлівудські гіганти разом отримали $41,8 млрд. За рік співвідношення змінилося.
Загальний дохід YouTube у 2025 році, за даними Alphabet, сягнув $60 млрд. Крім реклами, значну частину виручки формують підписки — YouTube TV, YouTube Premium, YouTube Music та пакет NFL Sunday Ticket.
Для порівняння, Netflix за підсумками 2025 року отримав $45,2 млрд доходу.
Медіакомпанії також отримують значну частину доходів від підписок. Наприклад, медійний бізнес Disney у 2025 році приніс $60,9 млрд, якщо враховувати доходи стримінгових сервісів.
YouTube продовжує залишатися меншою рекламною платформою, ніж деякі технологічні компанії. Наприклад, Meta у 2025 році отримала $196,2 млрд рекламного доходу.
За матеріалами:
Економічна Правда
