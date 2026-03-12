SpaceX планує вихід на біржу Nasdaq Сьогодні 02:53 — Фондовий ринок

Космічна компанія Ілона Маска SpaceX планує розміщення своїх акцій на біржі Nasdaq.

Про це повідомляє Reuters.

Вихід SpaceX на біржу може стати найбільшим первинним публічним розміщенням акцій (IPO) в історії.

Компанія прагне потрапити до індексу Nasdaq 100 ще до IPO, що є необхідною умовою для лістингу. Однак плани компанії можуть змінитися.

Зазвичай новим компаніям доводиться чекати до року, щоб потрапити до великих індексів на кшталт S&P 500 або Nasdaq 100. Вони мають довести інвесторам свою стабільність. Однак минулого місяця Nasdaq запропонувала нове правило — Fast Entry (швидкий вхід).

Якщо це правило набуде чинності, нова компанія зможе претендувати на прискорене включення до Nasdaq 100 (менш ніж за місяць), якщо її ринкова капіталізація увійде до топ-40 поточних учасників індексу.

За словами джерел Reuters, ця зміна розроблена спеціально для залучення високооцінених приватних компаній, таких як SpaceX, Anthropic та OpenAI.

Включення до blue-chip-індексів дає компаніям доступ до великих інституційних інвесторів, розширює базу акціонерів і з часом покращує ліквідність.

За даними джерел видання, SpaceX планує отримати оцінку приблизно в $1,7 трлн. Це зробить її шостою за ринковою вартістю компанією у США.

За право провести лістинг SpaceX також змагається Нью-Йоркська фондова біржа (NYSE). Наразі жодна з бірж не отримала остаточного рішення від компанії, і плани ще можуть змінитися.

Детальніше про вихід SpaceX на біржу

До первинного публічного розміщення акцій компанія готується з 2025 року.

Керівництво SpaceX хоче провести лістинг орієнтовно до кінця 2026 року. Терміни можуть змінитися залежно від ринкових умов і зміститися на 2027 рік.

Очікується, що виторг компанії зросте приблизно з $15 млрд у 2025 році до $22−24 млрд у 2026 році.

