SpaceX планує вихід на біржу Nasdaq

Фондовий ринок
20
До первинного публічного розміщення акцій компанія готується з 2025 року

Космічна компанія Ілона Маска SpaceX планує розміщення своїх акцій на біржі Nasdaq.
Про це повідомляє Reuters.
Вихід SpaceX на біржу може стати найбільшим первинним публічним розміщенням акцій (IPO) в історії.
Компанія прагне потрапити до індексу Nasdaq 100 ще до IPO, що є необхідною умовою для лістингу. Однак плани компанії можуть змінитися.
Зазвичай новим компаніям доводиться чекати до року, щоб потрапити до великих індексів на кшталт S&P 500 або Nasdaq 100. Вони мають довести інвесторам свою стабільність. Однак минулого місяця Nasdaq запропонувала нове правило — Fast Entry (швидкий вхід).
Якщо це правило набуде чинності, нова компанія зможе претендувати на прискорене включення до Nasdaq 100 (менш ніж за місяць), якщо її ринкова капіталізація увійде до топ-40 поточних учасників індексу.
За словами джерел Reuters, ця зміна розроблена спеціально для залучення високооцінених приватних компаній, таких як SpaceX, Anthropic та OpenAI.
Включення до blue-chip-індексів дає компаніям доступ до великих інституційних інвесторів, розширює базу акціонерів і з часом покращує ліквідність.
За даними джерел видання, SpaceX планує отримати оцінку приблизно в $1,7 трлн. Це зробить її шостою за ринковою вартістю компанією у США.
За право провести лістинг SpaceX також змагається Нью-Йоркська фондова біржа (NYSE). Наразі жодна з бірж не отримала остаточного рішення від компанії, і плани ще можуть змінитися.

Детальніше про вихід SpaceX на біржу

До первинного публічного розміщення акцій компанія готується з 2025 року.
Керівництво SpaceX хоче провести лістинг орієнтовно до кінця 2026 року. Терміни можуть змінитися залежно від ринкових умов і зміститися на 2027 рік.
Очікується, що виторг компанії зросте приблизно з $15 млрд у 2025 році до $22−24 млрд у 2026 році.
SpaceX
