Nasdaq планує перейти на цілодобові торги Сьогодні 18:00 — Фондовий ринок

Nasdaq планує перейти на цілодобові торги

Nasdaq готується подати документи до Комісії з цінних паперів і бірж США для запуску цілодобових торгів акціями. Йдеться про торги 5 днів на тиждень у форматі майже безперервної роботи.

Про це повідомляє Reuters.

Nasdaq є однією з найбільших бірж у світі та майданчиком для таких компаній, як Nvidia, Apple і Amazon. Подання заявки до SEC стане першим формальним кроком до впровадження торгів у режимі 23 години на добу.

Раніше президент Nasdaq Тал Коен заявляв, що запуск такого формату очікується у другій половині 2026 року. Про аналогічні плани вже повідомляли Нью Йоркська фондова біржа та Cboe Global Markets.

Попит на безперервні торги

Попит інвесторів на торги американськими акціями поза стандартними годинами суттєво зріс упродовж останніх років. Це спонукало регуляторів переглянути правила та погодити ініціативи великих бірж.

За даними Nasdaq, ринок акцій США становить майже 2 третини загальної ринкової вартості всіх компаній, що котируються у світі. Обсяг іноземних інвестицій в американські акції торік сягнув $17 трлн.

Як зміниться графік торгів

Наразі Nasdaq проводить торги у 3 сесії впродовж робочих днів. Передринкова сесія триває з 4:00 до 9:30 за східним часом США, основна з 9:30 до 16:00, післяринкова з 16:00 до 20:00.

Читайте також Nasdaq планує запустити торгівлю опціонами на біткоїн-індекс

Після переходу на формат 23 години на добу біржа планує працювати у 2 сесіях. Денна сесія триватиме з 4:00 до 20:00 і включатиме передринкові, основні та післяринкові торги з відкриттям о 9:30 і закриттям о 16:00. Після цього передбачена 1 година перерви для технічного обслуговування, тестування та клірингу.

Нічна сесія триватиме з 21:00 до 4:00 наступного дня. Угоди, укладені з 21:00 до 24:00, зараховуватимуться до наступного торгового дня. Торговий тиждень у такому разі розпочинатиметься в неділю о 21:00 і завершуватиметься у п’ятницю о 20:00.

Технічні умови та ризики

Запуск цілодобових торгів залежить від модернізації системи обробки біржової інформації, яка забезпечує відображення найточніших котирувань. Центральний кліринговий центр DTCC планує перейти на безперервний кліринг акцій до кінця 2026 року.

Прихильники нового формату вважають, що він дозволить інвесторам швидше реагувати на події, які відбуваються поза стандартними годинами торгів у США. Водночас великі банки Волл Стріт висловлюють занепокоєння щодо можливого зниження ліквідності, підвищення волатильності та невизначеності щодо окупності інвестицій.

📢 Весь ринок інвестицій України — в одному каталозі. Порівнюйте та обирайте проєкти на InvestMarket від «Мінфін»

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.