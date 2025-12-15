У Раді зареєстрували законопроєкт про особові інвестиційні рахунки Сьогодні 16:37 — Фондовий ринок

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 14296 про особові інвестиційні рахунки (ОІР). Незабаром законопроєкт презентують для широкої авдиторії.

Про це повідомив голова НКЦПФР Руслан Магомедов у своєму Telegram-каналі.

«Відкриваємо українцям доступ до сучасних інвестиційних інструментів. У Верховній Раді зареєстровано наш законопроєкт (№ 14296 від 12.12.2025) про особові інвестиційні рахунки (ОІР)», — написав Магомедов.

За його словами, це не просто черговий документ. Це реальний інструмент, який може змінити фінансові можливості мільйонів українців.

«Я говорю про ОІР з початку цього року, бо переконаний: інвестування має бути доступним кожному, а не лише фінансовим професіоналам», — наголосив голова НКЦПФР.

Як працюватимуть особові інвестиційні рахунки

Він додав, що ОІР — це перевірена міжнародна практика, яка тепер з’являється і в Україні. Механізм роботи рахунків, за його словами, є простим.

Громадянин відкриває особовий інвестиційний рахунок, інвестує кошти через нього, зберігає їх протягом 5 років, після чого отримує дохід і може вільно розпоряджатися грошима.

У законопроєкті закладено принцип, за яким фінансові ресурси мають працювати на на українців та економіку нашої держави.

Нагадаємо, про індивідуальні інвестиційні рахунки Finance.ua розповідав на початку 2025 року.

«Раніше відкрити рахунок для цінних паперів віддалено було неможливо, зараз така можливість з’явилася. Для відкриття рахунку в інвестиційній компанії, яка не мала банківської ліцензії, треба було їхати особисто, що під час війни було дуже складно. Ми це змінили, і зараз маємо достатньо велику кількість інвестицій від іноземних громадян», — розповідав тоді Магомедов.

За його словами, комісія планує впровадити нові механізми та інструменти, які вже давно існують для іноземних інвесторів, але ще не застосовуються в Україні. Одним з таких інструментів є індивідуальні інвестиційні рахунки.

