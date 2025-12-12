У «Дії» з’явилась нова військова облігація Сьогодні 15:23 — Фондовий ринок

У «Дії» з’явилась нова військова облігація

У застосунку «Дія» стала доступною нова військова облігація «Амвросіївка» з дохідністю від 16,9% річних. Виплата запланована на 16 грудня 2026 року. Вартість однієї облігації починається від 1080 грн.

Про це повідомляє пресслужба «Дії».

Як придбати облігацію

Відкрийте застосунок «Дія». На головному екрані оберіть розділ «Військові облігації». Виберіть облігацію, партнера та кількість. Підпишіть і оплатіть облігацію.

Облігація з’явиться у застосунку протягом трьох робочих днів.

Дохідність

«Кожна куплена облігація — це внесок у зброю, техніку, медичні потреби для військових. А ще це ваша інвестиція з гарантованим прибутком», — кажуть у «Дії».

Наприклад, купуючи одну облігацію «Амвросіївка» за 1 080 грн під 16,9% річних, через рік інвестор отримає 1 245 грн. Чим більше облігацій купуєте, тим більший прибуток отримуєте. Комісії та приховані платежі відсутні.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що в застосунку «Дія» з’явилася нова військова облігація «Алчевськ» з прибутковістю від 18,1% річних та виплатою 22 березня 2028 року. Облігація коштує 1 031 грн.

У мобільному застосунку Приват24 з’явився новий розділ «Облігації», у якому можна купувати та продавати облігації внутрішньої державної позики. У застосунку доступний широкий перелік ОВДП у гривні, доларах та євро. Мінімальна сума інвестиції становить 1000 гривень. Купівля облігацій відбувається без податкових зборів та без додаткових комісій. Для оформлення потрібно вибрати випуск ОВДП, внести необхідні дані та підписати документи через SmartID.

