0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Держгеонадр продала нафтогазову площу удвічі більше за стартову ціну — деталі

Фондовий ринок
35
Держгеонадр продала нафтогазову площу удвічі більше за стартову ціну — деталі
Держгеонадр продала нафтогазову площу удвічі більше за стартову ціну — деталі
Держгеонадр продала АТ «Укргазвидобування» Новодиканську нафтогазову площу в Полтавській області за 738,9 млн грн — удвічі більше за стартові 369,45 млн грн.
Про це інформує «Інтерфакс-Україна».
Читайте також
Як свідчать результати аукціону Держгеонадр із продажу спецдозволу на користування надрами в системі «Прозорро.Продажі», торги щойно завершилися.
Окрім переможця, в аукціоні також брало участь ТОВ «Електронні торговельні технології», яке подало пропозицію у розмірі стартової вартості — 369,45 млн грн. Компанія зареєстрована в Києві, її власницею є Вікторія Собченко.
Читайте також
Новодиканська площа, що включає поклади природного газу, нафти та конденсату, розташована приблизно за 6,6 км на схід від міста Решетилівка. Спецдозвіл надається строком на 20 років — за цей час має бути проведене геологічне вивчення надр із подальшою можливістю видобутку вуглеводнів.
Стартова ціна лота становила 369,45 млн грн з урахуванням ПДВ.
Нагадаємо, в 2024 році Група «Нафтогаз» запустила свердловину з дебітом 170 тис. кубометрів газу на добу за допомогою технології одночасно-роздільної експлуатації (ОРЕ). До впровадження технології свердловина давала 70 тис. кубометрів на добу.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems