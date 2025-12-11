Держгеонадр продала нафтогазову площу удвічі більше за стартову ціну — деталі
Держгеонадр продала АТ «Укргазвидобування» Новодиканську нафтогазову площу в Полтавській області за 738,9 млн грн — удвічі більше за стартові 369,45 млн грн.
Як свідчать результати аукціону Держгеонадр із продажу спецдозволу на користування надрами в системі «Прозорро.Продажі», торги щойно завершилися.
Окрім переможця, в аукціоні також брало участь ТОВ «Електронні торговельні технології», яке подало пропозицію у розмірі стартової вартості — 369,45 млн грн. Компанія зареєстрована в Києві, її власницею є Вікторія Собченко.
Новодиканська площа, що включає поклади природного газу, нафти та конденсату, розташована приблизно за 6,6 км на схід від міста Решетилівка. Спецдозвіл надається строком на 20 років — за цей час має бути проведене геологічне вивчення надр із подальшою можливістю видобутку вуглеводнів.
Стартова ціна лота становила 369,45 млн грн з урахуванням ПДВ.
Нагадаємо, в 2024 році Група «Нафтогаз» запустила свердловину з дебітом 170 тис. кубометрів газу на добу за допомогою технології одночасно-роздільної експлуатації (ОРЕ). До впровадження технології свердловина давала 70 тис. кубометрів на добу.
Держгеонадр продала нафтогазову площу удвічі більше за стартову ціну — деталі
