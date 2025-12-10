0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Wizz Air відкриває нові маршрути до 8 країн ще з одного румунського аеропорту (інфографіка)

Фондовий ринок
28
Wizz Air відкриває нові маршрути до 8 країн ще з одного румунського аеропорту (інфографіка)
Wizz Air відкриває нові маршрути до 8 країн ще з одного румунського аеропорту (інфографіка)
Угорський бюджетний авіаперевізник Wizz Air оголосив про відновлення роботи своєї бази в румунському місті Тиргу-Муреш.
Про це йдеться в повідомленні компанії на сайті.
З виділенням одного сучасного літака Airbus A320neo авіакомпанія експлуатуватиме в Румунії загалом 39 літаків протягом зими.
Тепер Wizz Air пропонує маршрути до восьми країн з міжнародного аеропорту Тиргу-Муреш «Трансільванія».

Куди літатиме

Нові виділені літаки покращать сполучення з містом, дозволивши запустити дев’ять маршрутів.
З 29 березня 2026 року, окрім поточного сполучення з Будапештом, пасажири авіакомпанії зможуть літати з Тиргу-Муреш до:
Wizz Air відкриває нові маршрути до 8 країн ще з одного румунського аеропорту (інфографіка)
Цікаво, що саме Тиргу-Муреш був першим аеропортом, з якого Wizz Air почала виконувати рейси в Румунії у 2006 році.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems