Wizz Air відкриває нові маршрути до 8 країн ще з одного румунського аеропорту (інфографіка)

Угорський бюджетний авіаперевізник Wizz Air оголосив про відновлення роботи своєї бази в румунському місті Тиргу-Муреш.

Про це йдеться в повідомленні компанії на сайті

З виділенням одного сучасного літака Airbus A320neo авіакомпанія експлуатуватиме в Румунії загалом 39 літаків протягом зими.

Тепер Wizz Air пропонує маршрути до восьми країн з міжнародного аеропорту Тиргу-Муреш «Трансільванія».

Куди літатиме

Нові виділені літаки покращать сполучення з містом, дозволивши запустити дев’ять маршрутів.

З 29 березня 2026 року, окрім поточного сполучення з Будапештом, пасажири авіакомпанії зможуть літати з Тиргу-Муреш до:

Цікаво, що саме Тиргу-Муреш був першим аеропортом, з якого Wizz Air почала виконувати рейси в Румунії у 2006 році.

