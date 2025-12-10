Wizz Air відкриває нові маршрути до 8 країн ще з одного румунського аеропорту (інфографіка)
Угорський бюджетний авіаперевізник Wizz Air оголосив про відновлення роботи своєї бази в румунському місті Тиргу-Муреш.
Про це йдеться в повідомленні компанії на сайті.
З виділенням одного сучасного літака Airbus A320neo авіакомпанія експлуатуватиме в Румунії загалом 39 літаків протягом зими.
Тепер Wizz Air пропонує маршрути до восьми країн з міжнародного аеропорту Тиргу-Муреш «Трансільванія».
Куди літатиме
Нові виділені літаки покращать сполучення з містом, дозволивши запустити дев’ять маршрутів.
З 29 березня 2026 року, окрім поточного сполучення з Будапештом, пасажири авіакомпанії зможуть літати з Тиргу-Муреш до:
Цікаво, що саме Тиргу-Муреш був першим аеропортом, з якого Wizz Air почала виконувати рейси в Румунії у 2006 році.
