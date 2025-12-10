Особові інвестиційні рахунки: НКЦПФР найближчим часом планує запустити новий інструмент для інвестування Сьогодні 10:50 — Фондовий ринок

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку найближчим часом планує запустити новий інструмент для інвестування — особові інвестиційні рахунки.

Про це повідомив голова НКЦПФР Руслан Магомедов у своєму Telegram-каналі.

Оновлення фінансової архітектури та кадрові зміни

Магомедов зазначив, що формування сучасної фінансової архітектури потребує нової експертизи та свіжих ідей. У межах цього процесу Комісія переходить до наступних етапів трансформації та запроваджує зміни в керівному складі.

Це, за його словами, є продовженням реформи регулятора та посиленням інституції на всіх рівнях.

Голова НКЦПФР підкреслив, що фахівці, які багато років працювали в Комісії, зробили значний внесок у розвиток ринку та продовжують свій професійний шлях. Кадрове оновлення він назвав новим етапом і можливістю для подальшого розвитку фінансового сектору.

Комісія продовжує пошук спеціалістів у ключові напрями. Зокрема, йдеться про корпоративне управління, корпоративні фінанси, аналіз фінансової звітності, пруденційний нагляд, управління ліцензування, євроінтеграцію, міжнародну співпрацю та інші сфери.

Що відомо про індивідуальні інвестиційні рахунки

Нагадаємо, про індивідуальні інвестиційні рахунки Finance.ua розповідав на початку 2025 року. «Раніше відкрити рахунок для цінних паперів віддалено було неможливо, зараз така можливість з’явилася. Для відкриття рахунку в інвестиційній компанії, яка не мала банківської ліцензії, треба було їхати особисто, що під час війни було дуже складно. Ми це змінили, і зараз маємо достатньо велику кількість інвестицій від іноземних громадян», — розповідав тоді Магомедов.

За його словами, комісія планує впровадити нові механізми та інструменти, які вже давно існують для іноземних інвесторів, але ще не застосовуються в Україні. Одним з таких інструментів є індивідуальні інвестиційні рахунки.

Ідея полягає в тому, щоб інвестиційні фірми, а не банки, отримали можливість відкривати інвестиційні рахунки для людей. Люди зможуть переказувати гроші на ці рахунки та здійснювати інвестиції. Якщо кошти не будуть виведені протягом трьох або п’яти років, вони отримають податкові пільги.

