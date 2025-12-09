Vodafone міняє послуги пакету в роумінгу (список країн) Сьогодні 16:12 — Фондовий ринок

Як повідомляє компанія Vodafone, клієнти тепер можуть користуватись безкоштовним пакетом послуг у роумінгу в 27 країнах Європи, сплачуючи лише свою звичайну українську абонплату.

Що входить в тариф

Оновлена послуга «Доступний роумінг» тепер включає 10 ГБ інтернету, 300 хвилин:

250 вихідних на українські номери Vodafone,

50 хвилин — на інших українських операторів, дзвінки у країні перебування, а також вхідні дзвінки з будь-якої мережі.

У пакет також входить 100 SMS.

Де діє

Послуга діє у 27 країнах: Австрії, Бельгії, Болгарії, Великобританії, Греції, Данії, Естонії, Ірландії, Іспанії, Італії, Латвії, Литві, Молдові, Нідерландах, Німеччині, Норвегії, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччині, Туреччині, Угорщині, Фінляндії, Франції, Хорватії, Чехії та Швеції.

Vodafone автоматично найближчими днями підключить Послугу « Доступний роумінг » для абонентів передплати за умови підключеного пакета послуг за тарифом, а для контрактних абонентів за умови сплаченого рахунку.

Також послугу можна підключити самостійно вже зараз один раз на місяць. Для цього потрібно сплатити звичайну абонплату за свій український тариф або пересвідчитись, що вона сплачена, і набрати на телефоні *600*6#

вартості низки тарифів передплати. З 24 грудня їхня вартість зросте на 70−120 грн, проте наповнення при цьому не зміниться. Тобто, додаткових хвилин, збільшення обсягу інтернету тощо не буде. Нагадаємо, Vodafone оголосив про зміну передплати. З 24 грудня їхня вартість зросте на 70−120 грн, проте наповнення при цьому не зміниться. Тобто, додаткових хвилин, збільшення обсягу інтернету тощо не буде.

З 24 грудня він здорожчає на 70 грн — з поточних 200 до 270 грн. за 4 тижні. За ці гроші, як і раніше, можна буде отримати:

Безлімітні дзвінки на номери Vodafone в Україні.

30 ГБ інтернету в Україні, 7 ГБ з яких діють у 28 країнах роумінгу.

Безлімітний трафік на 45 програм в Україні.

600 хвилин для дзвінків по Україні та у 28 країнах роумінгу (всі вхідні, що виходять в Україні та по країні перебування, де діє тариф).

